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Дело Гриба: После захвата моряков РФ пытается ускорить процесс над Грибом

Дело Гриба: После захвата моряков РФ пытается ускорить процесс над Грибом
19:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: По словам правозащитницы, родные Гриба очень надеются, что украинские СМИ смогут посетить это судебное заседание.

После захвата в плен украинских моряков усилилось давление на незаконно удерживаемого в России 20-летнего гражданина Украины Павла Гриба, которого судят в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила правозащитница, председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук со ссылкой на сестру Гриба.

"12 мая в деле Павла Гриба состоится следующее судебное заседание. По словам его сестры Ольги Гриб, после захвата в плен украинских моряков процесс над Павлом" начали гнать". Все аргументы защиты показательно игнорируются. К тому же, на самого Павла усилилось давление, ему снова перестала поступать вся корреспонденция", - отметила она.

 

"Сейчас это особенно важно, ведь свидетели обвинения публично отказываются от тех показаний, которые они давали ранее. А на них, собственно, сшито все дело", - добавила она.

Как сообщалось, Павел Гриб пропал 24 августа 2017 в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой общался в соцсетях.

В сентябре стало известно, что он находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), ему предъявлено обвинение в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Павла похитили работники ФСБ.

23 июля суд остановил рассмотрение дела Гриба после того, как выяснилось, что обвинения основывались на статье Уголовного кодекса, которой не было во время инкриминируемого преступления. Прокуратура вернула дело в суд в октябре после исправления того, что российские СМИ назвали "процессуальной ошибкой".

7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил еще на 6 месяцев содержание под стражей для Павла Гриба.

9 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении российскому следователю, который выдвинул незаконное обвинение Грибу.

Свидетели по делу Гриба в суде РФ не смогли объяснить расхождения в показаниях

На судебном заседании 23 ноября свидетель обвинения по делу Гриба дала показания в пользу украинца. В частности, подруга жительницы Сочи Татьяны Ершовой (с которой Гриб общался в соцсетях) Мария Юристова частично отказалась от своих прежних показаний на суде, опровергнув версию обвинения. По ее словам, Ершова и Гриб не обсуждали планы теракта, и политика не была основной темой их разговоров.

Однако на закрытом судебном заседании 29 ноября двое свидетелей по делу Гриба не смогли объяснить разногласия в своих показаниях на стадии следствия и во время судебного заседания.

По словам родственников парня, у Павла Гриба портальная гипертензия - синдром повышенного давления в системе воротной вены, который сопровождается увеличением селезенки, варикозным расширением вен пищевода и желудка, асцитом, печеночной недостаточностью, и он должен постоянно принимать поддерживающие препараты.

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Все по теме:

Россия, Беларусь, РФ, ФСБ, Ростове-на-Дону, Павел Гриб, Дело Гриба.
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