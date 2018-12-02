Свидетели по делу Гриба в суде РФ не смогли объяснить расхождения в показаниях

Новости Украины: На заседании, которое прошло 29 ноября в закрытом режиме по делу украинца Павла Гриба, двое свидетелей не смогли объяснить расхождения в своих показаниях.

Двое свидетелей по делу украинского политзаключенного Павла Гриба не смогли объяснить расхождения в своих показаниях на стадии следствия и во время судебного заседания. Об этом сообщает Громадське.

На заседании, которое состоялось в закрытом режиме 29 ноября, отец Татьяны Ершовой, которую, по данным следствия, Гриб якобы склонял к терроризму, заявил, что о друге своей дочери узнал от жены, а фамилию Гриб впервые услышал во время допроса в ФСБ.

"Мне известно только о факте знакомства, не больше", - сказал он.

Сторона обвинения попросила у суда зачитать показания Ершова, которые он дал 14 декабря 2017 года, из-за разногласий.

"Он (Павел Гриб - прим. ред.) на неё (Татьяну Ершову - прим. ред.) сильно влиял своим увлечением политикой и национализмом", - зачитал прокурор слова Ершова.

На вопрос, действительно ли он говорил это, Виктор Ершов ответил: "Возможно".

Также обвинитель обратил внимание на расхождения в показаниях подруги Ершовой - Элеоноры Вернер. Во время заседания суда 29 ноября она заявила, что Ершова общалась с Грибом с помощью Skype. По её словам, они общались на интересные им темы, обсуждали национализм, но "ничего серьезного в этом не было". Однако в обнародованном протоколе допроса на стадии следствия Вернер говорит, что Гриб и Ершова были украинскими националистами, а во время их разговоров Гриб говорил, что умеет изготавливать бомбу.

Вернер подтвердила, что давала такие показания, но на все уточняющие вопросы она говорила "не помню", "у меня не задержалось это в голове".

Как сообщалось, Павел Гриб пропал 24 августа 2017 года в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой общался в соцсетях.

В сентябре стало известно, что он находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), ему предъявлено обвинение в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Павла похитили работники ФСБ.

23 июля суд приостановил рассмотрение дела Гриба после того, как выяснилось, что обвинения основывались на статье Уголовного кодекса, которой не существовало во время инкриминируемого преступления. Прокуратура вернула дело в суд в октябре после исправления того, что российские СМИ назвали "процессуальной ошибкой".

7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд продлил еще на 6 месяцев содержание под стражей для Павла Гриба. 9 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении российскому следователю, который выдвинул незаконное обвинение Павлу Грибу.

По словам родственников парня, у Павла Гриба портальная гипертензия - синдром повышенного давления в системе воротной вены, который сопровождается увеличением селезенки, варикозным расширением вен пищевода и желудка, асцитом, печеночной недостаточностью, и он должен постоянно принимать поддерживающие препараты.