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Свидетели по делу Гриба в суде РФ не смогли объяснить расхождения в показаниях

Свидетели по делу Гриба в суде РФ не смогли объяснить расхождения в показаниях
09:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: На заседании, которое прошло 29 ноября в закрытом режиме по делу украинца Павла Гриба, двое свидетелей не смогли объяснить расхождения в своих показаниях.

Двое свидетелей по делу украинского политзаключенного Павла Гриба не смогли объяснить расхождения в своих показаниях на стадии следствия и во время судебного заседания. Об этом сообщает Громадське.

На заседании, которое состоялось в закрытом режиме 29 ноября, отец Татьяны Ершовой, которую, по данным следствия, Гриб якобы склонял к терроризму, заявил, что о друге своей дочери узнал от жены, а фамилию Гриб впервые услышал во время допроса в ФСБ.

"Мне известно только о факте знакомства, не больше", - сказал он.

Сторона обвинения попросила у суда зачитать показания Ершова, которые он дал 14 декабря 2017 года, из-за разногласий.

"Он (Павел Гриб - прим. ред.) на неё (Татьяну Ершову - прим. ред.) сильно влиял своим увлечением политикой и национализмом", - зачитал прокурор слова Ершова.

На вопрос, действительно ли он говорил это, Виктор Ершов ответил: "Возможно".

Также обвинитель обратил внимание на расхождения в показаниях подруги Ершовой - Элеоноры Вернер. Во время заседания суда 29 ноября она заявила, что Ершова общалась с Грибом с помощью Skype. По её словам, они общались на интересные им темы, обсуждали национализм, но "ничего серьезного в этом не было". Однако в обнародованном протоколе допроса на стадии следствия Вернер говорит, что Гриб и Ершова были украинскими националистами, а во время их разговоров Гриб говорил, что умеет изготавливать бомбу.

Вернер подтвердила, что давала такие показания, но на все уточняющие вопросы она говорила "не помню", "у меня не задержалось это в голове".

Как сообщалось, Павел Гриб пропал 24 августа 2017 года в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой общался в соцсетях.

В сентябре стало известно, что он находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), ему предъявлено обвинение в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Павла похитили работники ФСБ.

СМИ: свидетельница обвинения дала показания в пользу Гриба

23 июля суд приостановил рассмотрение дела Гриба после того, как выяснилось, что обвинения основывались на статье Уголовного кодекса, которой не существовало во время инкриминируемого преступления. Прокуратура вернула дело в суд в октябре после исправления того, что российские СМИ назвали "процессуальной ошибкой".

7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд продлил еще на 6 месяцев содержание под стражей для Павла Гриба. 9 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении российскому следователю, который выдвинул незаконное обвинение Павлу Грибу.

По словам родственников парня, у Павла Гриба портальная гипертензия - синдром повышенного давления в системе воротной вены, который сопровождается увеличением селезенки, варикозным расширением вен пищевода и желудка, асцитом, печеночной недостаточностью, и он должен постоянно принимать поддерживающие препараты.

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Арест, РФ, Павел Гриб, Свиделети, Расхождения в показаниях, Суд по делу Гриба в РФ.
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