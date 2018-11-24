СМИ: свидетельница обвинения дала показания в пользу Гриба

Новости Украины: 18-летняя россиянка Мария Юристова, которая проходит как свидетельница по делу незаконно осужденного в РФ Павла Гриба отказалась от своих прежних показаний.

Свидетельница обвинения по делу незаконно удерживаемого в России 20-летнего гражданина Украины Павла Гриба дала показания в пользу украинца. Об этом сообщает "Кавказский узел".

"Подруга жительницы Сочи Татьяны Ершовой Мария Юристова частично отказалась от своих прежних показаний на суде по делу гражданина Украины Павла Гриба, опровергнув версию обвинения. Ершова и Гриб не обсуждали планы теракта, и политика не была основной темой их бесед, заявила свидетельница", - говорится в сообщении.

Ранее, 15 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону со второй попытки начал рассматривать дело Гриба, обвиненного в склонении к теракту. Обвинитель зачитал фрагмент переписки Гриба. Допрос жительницы Сочи Татьяны Ершовой, которую Гриб, по версии следствия, склонял к теракту, начался в закрытом режиме.

В конце июля Северо-Кавказский окружной военный суд вернул в прокуратуру дело Гриба из-за допущенной обвинением процессуальной ошибки. Украинец был обвинен по редакции уголовного закона, которая не действовала на момент вменяемого ему деяния. Прокуратура изменила редакцию статьи, в остальном обвинительное заключение по делу Гриба осталось неизменным. 7 ноября суд продлил срок ареста до 24 апреля 2019 года.

Как сообщает издание, на заседании 23 ноября суд планировал завершить начатый ранее допрос ключевой свидетельницы, однако Ершова заболела, и ее допрос было решено отложить до следующего заседания. Вместо Ершовой суд допросил еще одну свидетельницу обвинения - 18-летнюю уроженку Сочи Марию Юристову, которая ныне живет в Ростове-на-Дону и учится в одном из вузов города.

Отвечая на вопросы обвинителя, Юристова представилась суду "лучшей подругой" Ершовой. По словам девушки, они с Ершовой познакомились в 2014 году на занятиях в сочинской художественной школе.

Свидетельница сообщила, что Ершова с 2016 года общалась в интернете с жителем Украины Павлом Грибом. Как утверждает Юристова, переписка ее подруги с Грибом носила в основном романтический характер, о политических моментах этой переписки она ничего вспомнить не смогла. "В основном, она рассказывала мне о милых моментах, например, как они желают друг другу доброго утра и спокойной ночи. Политику не обсуждали", - заверила свидетельница.

Единственным негативным моментом в общении своей подруги с Грибом Юристова назвала ее изменившиеся планы: до знакомства с украинцем девушка хотела поступить в университет, а когда познакомилась с Грибом, выразила желание уехать в Украину, пояснила свидетель.

Прокурор Алексей Кистер обратил внимание на существенные противоречия в показаниях девушки и огласил протокол допроса свидетеля Юристовой от 5 октября 2017 года. Согласно этому протоколу, на предварительном следствии Мария Юристова характеризовала свою подругу как "украинскую националистку с правыми взглядами, интересовавшуюся Украиной и ее местом в мире, героизировавшую Степана Бандеру и Романа Шухевича".

Юристова, как следует из протокола допроса, сообщила, что Гриб и Ершова сошлись "на почве украинского национализма", совместного понимания истории Украины как "оккупации со стороны Российской империи и СССР", а также "противопоставления украинской нации и русского мира".

Из оглашенных прокурором данных следовало, что весной 2017 года Ершова пересказала Юристовой способ изготовления бомбы, который она узнала от Павла Гриба. При этом свидетель никогда не слышала от Ершовой, чтобы Гриб предлагал ей собрать бомбу и где бы то ни было взорвать - Юристова подчеркнула, что о реализации подобных планов речи не шло.

Ершова на момент знакомства с Грибом в январе 2017 года училась в 11-м классе адлерской школы. Девушка рассказывает, что впервые увидела его сообщения в комментариях на странице "ВКонтакте" своей подруги. Подростки стали обмениваться личными сообщениями и звонили друг другу в Skype, пишет "Кавказский узел".

Юристова на заседании суда подтвердила, что в протоколе стоят ее подписи, но отказалась от характеристики Ершовой как "украинской националистки". "Нет, я этого не писала. Я только знаю, что она любила Украину и украинский язык. Я не знаю, что такое национализм", - заявила девушка.

Свидетельница также пояснила суду, что узнала о бомбе от Ершовой уже после появления уголовного дела, когда подруга объясняла ей причины, по которым дело могло быть возбуждено.

"Он (Гриб) рассказал о бомбе Татьяне в Skype. Она посчитала этот рассказ шуткой и не восприняла его всерьез", - сказала Юристова.

Как сообщила после заседания суда адвокат Гриба Марина Дубровина, "показания Юристовой в пользу защиты опровергли версию обвинения, будто она слышала от Ершовой что-то про бомбу и про взрыв". "Я предполагаю, что протоколы на предварительном следствии произвольно составил следователь, а она их подписала, не прочитав", - сказала адвокат.

Следующее заседание по делу Гриба назначено на 29 ноября, суд планирует завершить допрос ключевого свидетеля обвинения Татьяны Ершовой.

Как сообщалось, по словам отца украинца Игоря Гриба, 23 ноября состоялось очередное судебное заседание по делу Павла. Состоялся допрос свидетеля стороны обвинения. Практически все заседание проходило в закрытом режиме.

Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой общался в соцсетях. В сентябре стало известно, что он находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), ему выдвинули обвинение в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Павла похитили работники ФСБ. 9 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении российскому следователю, выдвинувшему незаконное обвинение Павле Грибу.