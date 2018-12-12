Испорченные гривны теперь можно сдавать

Новости Украины: Со следующего года украинцы смогут сдавать поврежденные купюры в отделение Нацбанка или уполномоченный банк.

С нового 2019 года украинцы смогут сдавать значительно поврежденные банкноты гривны, которые утратили платежные признаки, в уполномоченные банки. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Значительно изношенные банкноты гривни от физических и юридических лиц в регионах, где отсутствуют подразделения Национального банка, будут принимать уполномоченные банки, которые имеют полномочия на хранение запасов наличности Национального банка. Речь идет о значительно поврежденных банкнотах, которые утратили платежные признаки в результате пожаров, наводнений, загрязнения химикатами и тому подобное", - говорится в сообщении.

Уполномоченные банки не будут обследовать такие банкноты. Они будут паковать их с максимальным сохранением целостности и передавать в Национальный банк как сомнительные для проведения исследований вместе с заявлением и соответствующей справкой об изъятии, принятии банкнот для исследования.

Соответствующее обязательство уполномоченных банков содержит постановление Правления Национального банка Украины от 3 декабря 2018 года №134 "Об утверждении Правил определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины" (далее - Постановление №134).