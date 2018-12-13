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День Андрея Первозванного: поздравления и открытки

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День Андрея Первозванного: поздравления и открытки
10:26 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: Сегодня православные, верующие отмечают День памяти святого апостола Андрея Первозванного - одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа и брата апостола Петра.

День Андрея Первозванного не только церковный праздник, но и народный, в народе он называется Калита. Это особенный день, когда девушки могут заглянуть в будущее и узнать свою судьбу, поэтому в ночь с 12 на 13 декабря незамужние девушки гадали Традиционно, на Андрея молодежь устраивала гуляния, только без песен и танцев, так как во время Рождественского поста это запрещено.

Поздравления:

Хочу поздравить с Днем Андрея!

И пожелать спешу скорей

Здоровья крепкого, идею,

Чтоб никогда Ты не старел.

 

Чтоб мир и счастье полон дом,

Улыбок, денег миллион.

И чашу полную любви,

Тепла, добра и красоты.

 ***

 

В день Первозванного Андрея

Тебе желаю жить, имея

Спокойный нрав и ясный взор.

Ты избегай ненужных ссор.

 

Не трать мгновенья понапрасну,

Пусть будет жизнь твоя прекрасна,

Длинна дорога и чиста,

Гармония в душе всегда.

 ***

Пусть принесет Святой Андрей

Удачу, мир, добро, достаток,

Пускай всегда в жизни твоей

Царят гармония, порядок!

 

Желаю искренней любви,

Здоровья крепкого, стального!

Мечты сбываются твои

Пускай легко снова и снова!

 ***

 Пусть принесет Андрей Святой

Здоровья много, сил, удачи,

Наполнит мир твой добротой,

Чтоб стала жизнь светлей и ярче!

 

Пускай исполнятся мечты

И все, чего душа желает!

Пусть будут помыслы чисты,

Любовь пусть сердце наполняет!

 ***

С Днем Андрея Первозванного!

Будьте радостны всегда,

Счастья Вам — порой нежданного,

Не случится пусть беда,

 

Дни безрадостно ненастные

Пусть обходят стороной,

Греет Вас пусть солнце ясное

Даже лютою зимой!

 ***

В именинный день, Андрюша,

Поздравления прими.

Пусть небесный покровитель

Сил дает тебе, любви.

 

Пусть всегда с тобою рядом

Неустанно он идет,

От ошибок и промашек

Первозванный сбережет.

 

Попроси сегодня счастья

Нынче у Святого,

Он подарит мир и кротость,

Не шепнет лихого.

 ***

С праздником тебя, Андрей!

Если ласково — Андрюша...

Будь здоровым, не болей

И всегда во всем будь лучшим.

Будь любимым и люби,

За любовью — на край света.

Целей достигай, не спи,

Чтоб успеть все в жизни этой.

Не грусти и не скучай.

Все имей, что только нужно.

Этот праздник отмечай

Ярко, весело и дружно!

 ***

Андреев день: история, обряды и традиции

Андрей, желаю наслажденья,

Чтоб ты отбросил все сомненья,

Ведь именины наступили,

На счастье право подарили,

Хочу здоровья пожелать,

И никогда не унывать,

Андрюша, двигайся вперед,

Пускай тебя удача ждет!


© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-andreya-pervozvannogo/2.ht

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Поздравление, Открытки, 13 декабря, Андреев день, День Святого Андрея Первозванного, День Андрея.
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