День Андрея Первозванного: поздравления и открытки

День Андрея Первозванного не только церковный праздник, но и народный, в народе он называется Калита. Это особенный день, когда девушки могут заглянуть в будущее и узнать свою судьбу, поэтому в ночь с 12 на 13 декабря незамужние девушки гадали Традиционно, на Андрея молодежь устраивала гуляния, только без песен и танцев, так как во время Рождественского поста это запрещено.
Поздравления:
Хочу поздравить с Днем Андрея!
И пожелать спешу скорей
Здоровья крепкого, идею,
Чтоб никогда Ты не старел.
Чтоб мир и счастье полон дом,
Улыбок, денег миллион.
И чашу полную любви,
Тепла, добра и красоты.
***
В день Первозванного Андрея
Тебе желаю жить, имея
Спокойный нрав и ясный взор.
Ты избегай ненужных ссор.
Не трать мгновенья понапрасну,
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
Длинна дорога и чиста,
Гармония в душе всегда.
***
Пусть принесет Святой Андрей
Удачу, мир, добро, достаток,
Пускай всегда в жизни твоей
Царят гармония, порядок!
Желаю искренней любви,
Здоровья крепкого, стального!
Мечты сбываются твои
Пускай легко снова и снова!
***
Пусть принесет Андрей Святой
Здоровья много, сил, удачи,
Наполнит мир твой добротой,
Чтоб стала жизнь светлей и ярче!
Пускай исполнятся мечты
И все, чего душа желает!
Пусть будут помыслы чисты,
Любовь пусть сердце наполняет!
***
С Днем Андрея Первозванного!
Будьте радостны всегда,
Счастья Вам — порой нежданного,
Не случится пусть беда,
Дни безрадостно ненастные
Пусть обходят стороной,
Греет Вас пусть солнце ясное
Даже лютою зимой!
***
В именинный день, Андрюша,
Поздравления прими.
Пусть небесный покровитель
Сил дает тебе, любви.
Пусть всегда с тобою рядом
Неустанно он идет,
От ошибок и промашек
Первозванный сбережет.
Попроси сегодня счастья
Нынче у Святого,
Он подарит мир и кротость,
Не шепнет лихого.
***
С праздником тебя, Андрей!
Если ласково — Андрюша...
Будь здоровым, не болей
И всегда во всем будь лучшим.
Будь любимым и люби,
За любовью — на край света.
Целей достигай, не спи,
Чтоб успеть все в жизни этой.
Не грусти и не скучай.
Все имей, что только нужно.
Этот праздник отмечай
Ярко, весело и дружно!
***
Андрей, желаю наслажденья,
Чтоб ты отбросил все сомненья,
Ведь именины наступили,
На счастье право подарили,
Хочу здоровья пожелать,
И никогда не унывать,
Андрюша, двигайся вперед,
Пускай тебя удача ждет!