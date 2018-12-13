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Четверг, 13.12.2018
Порошенко присвоил посмертно &quot;Героя Украины&quot; участнику АТО
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Порошенко присвоил посмертно "Героя Украины" участнику АТО

Порошенко присвоил посмертно &quot;Героя Украины&quot; участнику АТО
10:42 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Старший сержант Вооруженных сил Украины Андрей Коноплев посмертно награжден званием Герой Украины и орденом "Золотая Звезда".

Президент Украины Петр Порошено присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" старшему сержанту Вооруженных сил страны Андрею Коноплеву (посмертно).

"За исключительное личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Коноплеву Андрею Анатольевичу - старшему сержанту (посмертно)", - говорится в указе П.Порошенко № 424/2018, опубликованном в четверг утром на сайте президента Украины.

В обнародованном пресс-службой главы государства сообщении о присвоении А.Коноплеву звания Героя Украины отмечается, что старший сержант участвовал в проведении антитеррористической операции в Донецкой области с 10 ноября 2014 г по 23 января 2015 г в составе 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входил в состав сил и средств сектора "C".

С 23 ноября 2014 г по 23 января 2015 г выполнял боевые задачи на взводном опорном пункте в районе Никишина. За весь период участия в АТО постоянно выполнял боевые задачи на передовой. Неоднократно принимал участие в сопровождении караванов по доставке боеприпасов, вооружения, военно-технического имущества и продовольствия на взводный опорный пункт.

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23 января 2015г незаконные вооруженные формирования в очередной раз предприняли попутку наступления на взводный опорный пункт, применяя при этом стрелковое оружие, танки и артиллерийские обстрелы.

"Старший сержант Андрей Коноплев нес службу на определенной ему позиции, первым увидел вражеские танки противника, которые вели огонь по позиции. Поднял личный состав отделения, сообщил командиуа взводного опорного пункта. В условиях, связанных с риском для жизни, не колеблясь, действовал уверенно, самоотверженно: из РПГ-7В совершил несколько метких выстрелов и уничтожил один из танков противника, затем сумел подбить второй танк незаконных вооруженных формирований. Но этот танк выстрелил, и в результате прямого попадания танкового снаряда Андрей погиб", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главы Украинского государства отметили, что благодаря действиям А.Коноплева, "который ради сохранения жизни боевых побратимов пожертвовал своей, наступление противника было отбито, позиции удержаны, а противнику были причинены значительные потери, в том числе в живой силе".

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Петр Порошенко, Награда, Звание Героя Украины, Орден "Золотая звезда", Андрей Коноплев, Старший сержант.
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