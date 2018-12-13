Украинской стороне передали 13 осужденных из ОРДО

Новости Украины: Из временно оккупированных территорий Донецкой области на КПВВ "Новотроицкое" украинской стороне передали 13 украинцев, отбывавших наказание в тюрьмах.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что сегодня, 13 декабря, на КПВВ "Новотроицкое" представители оккупационной администрации временно оккупированных территорий Донецкой области передали украинской стороне 13 украинцев, которые отбывали наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса.

Денисова сообщила, что они получили приговоры судов еще до военной агрессии на востоке Украины. Осужденные сами изъявили желание отбывать наказание в украинских пенитенциарных учреждениях.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что она, как омбудсмен, делает все возможное для обеспечения соблюдения прав всех украинцев, где бы они ни находились.

Украинская сторона готова забрать всех заключенных, которые хотят продолжать отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что всего около 1000 осужденных до начала российской агрессии лиц, находящихся в тюрьмах на оккупированном Донбассе, неоднократно обращались в офис омбудсвумен с просьбой забрать их.

Геращенко отметила, что хотя эти люди были осуждены за тяжкие преступления, Украина, как правовое государство должна заботиться и о защите их прав, тем более, когда имеются факты пыток и использования осужденных в качестве рабочей силы.

Как сообщалось ранее, 12 декабря с оккупированного Луганска было перемещено 42 лица, осужденных до 2014 году, для отбывания срока наказания на подконтрольных Украине территориях. Перемещение состоялось при участии Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, представителей ее офиса и представителей СБУ, работающих в гуманитарной группе в Минске.