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Пленные моряки: Командир Яны Капу отказался давать показания

Пленные моряки: Командир Яны Капу отказался давать показания
13:33 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Арестованный в России командир рейдового буксира Яны Капу Олег Мельничук отказался давать показания.

Командир украинского буксира "Яны Капу" Олег Мельничук отказался давать показания российскому следствию и объявил, что является военнопленным.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат украинца Эдем Семедляев.

"Сегодня прошли следственные мероприятия в отношении капитана буксира Яны Капу Олега Мельничука. В своих показаниях он указал, что в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает и не даёт каких-либо показаний", - написал Семедляев.

Как отметил адвокат, ФСБ пытается скрыть информацию о ходе предварительного следствия в отношении украинских моряков, требуя от адвокатов подписать подписку о неразглашении данных.

"Следователи СУ ФСБ хотят закрыть рты адвокатам, поэтому после слова "здравствуйте", потребовали подписать подписку о неразглашении данных предварительного следствия. На что я ответил, что не могу подписать настолько «серьезный» документ, т.к. мне не ясно, какие именно данные я не имею право разглашать. Следователь так и не смог конкретизировать своё требование, после чего нашёл двух «студентов-понятых», которые согласились подписать", - сообщил Семедляев.

Он добавил, что Мельничук "в меру своих сил поддерживает свою команду и просил поблагодарить всех, кто помогает украинским морякам".

Напомним, что РФ начала свои агрессивные действия на территории Украины в 2014 году, аннексировав Крым и развернув боевые действия на Донбассе. В январе 2017 года Украина признала Россию агрессором, за соответствующее решение проголосовали депутаты.

12 декабря вступил в силу закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу.

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Россия, ФСБ, Пленные, Яны Капу, Олег Мельничук, СУ ФСБ.
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