В Киеве окружной суд ограничил права на пенсии для военных

Новости Украины: Окружной столичный суд рассмотрел по существу дело, относительно перерасчета пенсий военным пенсионерам.

Окружной админсуд Киева рассмотрел по существу административное дело по иску к Кабинету министров Украины относительно определения ограниченного перечня оснований для перерасчета пенсий военным пенсионерам. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Решением от 12 декабря Окружной административный суд города Киева удовлетворил соответствующий иск и признал противоправными и недействительными пункты 1, 2 постановления Кабмина от 21 февраля 2018 года №103 "О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц", - говорится в сообщении.

Также суд признал противоправными и недействительными изменения в Порядок проведения перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военслужбы, и некоторых других лиц", утвержденных постановлением Кабинета министров Украины.

"По мнению суда, оспариваемыми нормативными правовыми актами сужено содержание и объем существующих прав и свобод лиц, уволенных с военной службы в части определения составляющих для денежного обеспечения для перерасчета пенсий", - отмечают в Окружном административном суде города Киева.

Согласно постановлению №103 , 1 пункт предусматривает перерасчет пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" до 1 марта 2018 года, кроме пенсий, назначенных лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции) и полицейским. Пункт 2 этого же постановления предусматривает, что выплата перечисленных в соответствии с пунктом 1 этого постановления повышенных пенсий с учетом доплат к предыдущему размеру пенсий, повышений, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством (кроме повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, определенных законом) проводится с 1 января 2018 года в следующих размерах: с 1 января 2018 - 50 процентов; с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 - 75 процентов; с 1 января 2020 - 100 процентов суммы повышения пенсии, определенного по состоянию на 1 марта 2018 года.