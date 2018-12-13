В Украине зафиксирована первая смерть от гриппа

Новости Украины: Минздрав зафиксировал первый летальный исход вследствие гриппа.

В Украине зафиксирован первый в эпидемическом сезоне 2018-2019 летальный случай в результате осложнений, обусловленных гриппом. Об этом сообщает Минздрав.

"На прошлой неделе в Украине один человек умер вследствие гриппа. Исследован 101 образец материалов от пациентов с подозрением на грипп, в 27 случаях определены РНК вирусы гриппа типа А ", - отметили в Минздраве.

Там подчеркнули, что лучшая профилактика гриппа - вакцинация.

"В этом году доступны две вакцины против гриппа: вакцину "Ваксигрип Тетра" можно применять для прививки детей от трех лет, а "Джис Флю" - от шести месяцев. Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов ", - отметили в Минздраве.

Грипп - это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Каждый в любом возрасте может заболеть гриппом. Симптомами гриппа являются высокая температура, которая держится минимум пять дней, лихорадка, головная боль, ломота в мышцах и суставах, кашель, который может длиться более двух недель тому подобное.

Симптомы гриппа возникают внезапно и могут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель. Не занимайтесь самолечением - обращайтесь к врачу.

Чтобы избежать опасных последствий, врачи рекомендуют избегать чрезмерного назначения лекарств и назначения бездоказательных методов для лечения или профилактики гриппа и ОРВИ, особенно - у детей. Сегодня не доказана эффективность таких методов: тепловые процедуры, фитотерапия, витамины, интерфероны, гомеопатические препараты, антибиотики для профилактики. Эти методы не помогают вылечить грипп, а такое лечение может привести к тяжелым усложнениям.