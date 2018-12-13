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Главные теми Объединительного собора

Главные теми Объединительного собора
17:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Объединительный собор состоится уже 15 декабря будет создана долгожданная автокефальная украинская православная церковь.

Долгожданный Объединительный собор, на котором должны создать автокефальную украинскую православную церковь под эгидой Вселенского патриархата начнется 15 декабря в Киеве.

Ожидается, что по его итогам олжны одобрить устав нового церковного объединения и выбрать предстоятеля, который уже в январе в Константинополе получит из рук Вселенского Патриарха Варфоломея долгожданный Томос об автокефалии.

Где и когда пройдет собор

Собор, то есть встреча церковных иерархов, начнется 15 декабря в 13:00 и продлиться два дня. Пройдет он в Софийском соборе Киева.

Возглавит собор, в котором будут принимать участие втри действующих украинских церкви, митрополит Франции Эммануил. Формат встречи тоже определили в Константинополе. Пока что неуточненным остается вопрос о том, каким будет голосование - открытым или нет. У Филарета поддерживают первый вариант, у Варфоломея - второй.

Придут ли иерархи УПЦ МП на собор

Участие в соборе иерархов УПЦ МП является одним из ключевых моментов для всей этой процедуры. Накануне глава УПЦ КП Филарет сообщил, что на соборе ожидается всего лишь три или четыре иерараха Московского патриархата. "Это архиерейский собор. Будут принимать архиереи Киевского патриархата - их больше 40. Двенадцать архиереев Автокефальной церкви и три или четыре архиерея Московского патриархата", - заявил он. Все епископы получили официальное приглашение от патриарха Константинопольского Варфоломея. Каждый из них сможет взять с собой на Собор одного священника и одного монаха или мирянина. Также на Соборе будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко.

Кто может возглавить новосозданную поместную церковь

Еще в начале процесса предоставления автокефалии распространялось мнение о том, что поместную украинскую церковь может возглавить глава УПЦ КП Филарет. Этот вариант казался практически безальтернативным. Однако 6 декабря Киевский патриархат созвал синод, на котором выразил несогласие уставом новой церкви, присланным из Стамбула. Филарет лично заявил о своем несогласии с позицией Константинополя. Также фаворитами этих "выборов" СМИ называют патриаршего наместника Епифания и митрополита Луцкого и Волынского Михаила - оба из УПЦ КП. Если украинские церковники не договорятся на соборе, то Константинополь может выдвинуть на пост предстоятеля как минимум две своих кандидатуры. Среди них выделяют экзарха Константинополя в Киеве архиепископа Даниила (Зелинского) и архиепископа Иова (Гечу). Кроме того, допускается назначение совершенно новой фигуры, которая может быть компромиссной для всех сторон. 

Объединительный собор: в УПЦ КП заявили о несогласии с Константинополем

Дадут ли новосозданной поместной церкви томос об автокефалии

До тех пор, пока Собор не утвердит все организационные моменты, не изберет руководителя церкви, Томос Вселенский патриарх подписывать и вручать не будет.

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УПЦ МП, УПЦ, УПЦ КП, Объединительный Собор, Автокефалия.
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