Скачать
Четверг, 13.12.2018
УПЦ КП определилась с кандидатом на пост главы поместной церкви
УПЦ КП определилась с кандидатом на пост главы поместной церкви
НБУ не видит валютных потерь из-за блокады в Керченском проливе
НБУ не видит валютных потерь из-за блокады в Керченском проливе
Динамо - Яблонец 0:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Динамо - Яблонец 0:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
День памяти святой великомученицы Варвары: когда отмечать и что нужно сделать
День памяти святой великомученицы Варвары: когда отмечать и что нужно сделать

Могерини: ЕС готовы расширить помощь для Украины

Могерини: ЕС готовы расширить помощь для Украины
18:57 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Федерика Могерини готова расширить существенную помощь для Украины.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что в Евросоюзе готовы расширить существенную помощь для Украины. Об этом она сказала в Брюсселе перед началом саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС.

Она сказала, что вчера вечером с президентом Украины Петром Порошенко обсуждались вопросы обострения напряженности в Азовском море.

"Я ожидаю, что Европейский Совет подтвердит нашу твердую позицию и наше требование для России освободить суда и экипаж", - подчеркнула она.

"И мы вновь подтвердим не только о нашей решительной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, но также нашу твердую политику в отношении непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова", - подчеркнула Могерини.

Могерини: ЕС с нетерпением ожидает, что ВАКС станет действенным

Также она сказала, что будет заявлено о существенном пакет помощи для Украины, который Европейский Союз предложил и "готов усилить его".

Как сообщалось, 10 декабря Могерини заявила, что практическая поддержка пострадавших областей Украины в связи с блокадой Россией судоходства в Азовском море и Керченском проливе имеет большее значение, чем новые санкции в связи с этой блокадой. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Брюссель, Петр Порошенко, Президент Украины, Федерика Могерини, Представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 День Андрея Первозванного: поздравления и открытки
03 Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
04 День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
05 Андреев день: история, обряды и традиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в Украине 14 декабря: синоптики сообщили, где прекратится снег
Синоптики сообщили, где прекратится снег
В Украине зафиксирована первая смерть от гриппа
В Украине зафиксирована первая смерть от гриппа
Как будут работать банки на новогодние праздники: график
Как будут работать банки на новогодние праздники
Итоги 2018 года: знаменитости, которые стали родителями в этом году (Фото)
Итоги 2018 года: знаменитости, которые стали родителями в этом году (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь