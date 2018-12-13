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Трем информаторам ДНР избрали меру наказания

Трем информаторам ДНР избрали меру наказания
19:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: 112.ua

Новости Украины: Информаторам ДНР суд назначил наказание в виде почти четырех лет лишения свободы.

Винницкий городской суд назначил наказание в виде трех лет и десяти месяцев лишения свободы трем участникам информаторской сети террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Согласно сообщению, оперативники спецслужбы установили, что жители Торецка собирали данные о позиции, дислокации, численности, маршрутах передвижения сил и средств Вооруженных сил Украины и других воинских формирований Украины, принимавших участие в проведении антитеррористической операции.

"Полученные сведения информаторы по телефону передавали своим кураторам, которые в свою очередь докладывали их представителю незаконных вооруженных формирований. В дальнейшем информация использовалась участниками террористической организации "ДНР" в ведении преступной деятельности, в частности осуществлении диверсионных атак, артиллерийских обстрелов мест дислокации украинских военнослужащих и военной техники", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали сообщников террористов по месту жительства в Торецке в декабре 2016 года. Во время санкционированных следственных действий у злоумышленников были изъяты мобильные устройства, через которые осуществлялась связь с кураторами.

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Во время досудебного расследования подозреваемые признали свою вину в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

"Решением Винницкого городского суда задержанным назначено наказание в виде трех лет и десяти месяцев лишения свободы", - отметили в СБУ.

Приговоры вступили в законную силу.

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Суд, ДНР, ЛНР, Информаторы ДНР.
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