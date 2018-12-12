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Заключенных из Луганска перевезли в Старобельское СИЗО

Заключенных из Луганска перевезли в Старобельское СИЗО
19:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.facebook.com/DenysChernyshov.official

Новости Украины: В Старобельский следственный изолятор направлено перемещенных из Луганска 42 осужденных.

Перемещенные из Луганска для отбывания наказания на подконтрольных Украине территориях 42 осужденных сейчас находятся на территории Старобельского следственного изолятора. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

"Впервые за последние четыре года благодаря совместным усилиям офиса омбудсмена и первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко с территории так называемой "ЛНР" на подконтрольную украинской власти территорию возвращены первые 42 человека, среди которых - три женщины. Мы благодарны Людмиле Денисовой и Ирине Геращенко, которым удалось таки убедить представителей террористических группировок вернуть наших граждан. Все они сейчас находятся на территории Старобельского следственного изолятора", - написал Чернышов.

Он также отметил, что после процесса идентификации осужденные украинскими судами лица будут этапированы в учреждения исполнения наказаний в соответствии с режимом содержания и их социальных связей.

"Впереди еще немало работы, ведь, увы, в заложниках "ЛНР" и "ДНР" остаются еще тысячи украинцев. Все они нуждаются в нашей поддержке: и не только те, кто продолжает отбывать наказание, - уже освобожденные лица по тамошним "законам", к сожалению, до сих пор не имеют правового статуса, что нарушает их конституционные права", - подчеркнул заместитель министра юстиции.

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Как сообщалось, 12 декабря из оккупированного Луганска переместили 42 лица, осужденных до 2014 года, для отбывания срока наказания на подконтрольных Украине территориях.

Перемещение состоялось с участием Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, представителей ее офиса и представителей СБУ, которые работают в гуманитарной группе в Минске.

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Луганск, Заключенные, Министр юстиции, Денис Чернышов, Старобельское СИЗО.
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