Заключенных из Луганска перевезли в Старобельское СИЗО

Перемещенные из Луганска для отбывания наказания на подконтрольных Украине территориях 42 осужденных сейчас находятся на территории Старобельского следственного изолятора. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Денис Чернышов.
"Впервые за последние четыре года благодаря совместным усилиям офиса омбудсмена и первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко с территории так называемой "ЛНР" на подконтрольную украинской власти территорию возвращены первые 42 человека, среди которых - три женщины. Мы благодарны Людмиле Денисовой и Ирине Геращенко, которым удалось таки убедить представителей террористических группировок вернуть наших граждан. Все они сейчас находятся на территории Старобельского следственного изолятора", - написал Чернышов.
Он также отметил, что после процесса идентификации осужденные украинскими судами лица будут этапированы в учреждения исполнения наказаний в соответствии с режимом содержания и их социальных связей.
"Впереди еще немало работы, ведь, увы, в заложниках "ЛНР" и "ДНР" остаются еще тысячи украинцев. Все они нуждаются в нашей поддержке: и не только те, кто продолжает отбывать наказание, - уже освобожденные лица по тамошним "законам", к сожалению, до сих пор не имеют правового статуса, что нарушает их конституционные права", - подчеркнул заместитель министра юстиции.
Как сообщалось, 12 декабря из оккупированного Луганска переместили 42 лица, осужденных до 2014 года, для отбывания срока наказания на подконтрольных Украине территориях.
Перемещение состоялось с участием Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, представителей ее офиса и представителей СБУ, которые работают в гуманитарной группе в Минске.