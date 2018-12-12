Геращенко о событиях во Франции: Безопасной Европы больше нет

Новости Украины: Последние события во Франции является сигналом того, что безопасной и беззаботной Европы больше нет.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, выразила свое мнение по поводу стрельбы в Страсбурге, в результате которой погибли трое человек, еще 12 получили ранения.

"Летом террористы выбрали Ниццу. Зимой - рождественский Страсбург. Несомненно, это атака не только против европейской безопасности, это атака на ценности, это сигнал - что безопасной и безмятежной, уютной цветочно-круасановой Европы , где с чашкой горячего шоколада или глинтвейна можно спрятаться от всех проблем, больше не существует", - написала Геращенко.

Геращенко выразила соболезнования Франции, отметив, что Украина в эти дни - вместе с французскими гражданами. "Наши молитвы - с семьями пострадавших. Мы с вами в эти дни", - отметила она.

Как сообщалось, во вторник утром на многолюдной рождественской ярмарке в Страсбурге произошла стрельба, в результате которой трое человек погибли, 12 получили ранения.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер срочно выехал в Страсбург.

Ранее в центральной части Страсбурга на время проведения рождественских ярмарок были усилены меры безопасности. В частности, запрещен допуск частного транспорта в центр, отменены остановки общественного транспорта, установлена проверка личных вещей граждан.