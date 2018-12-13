Больницы стали получать фейковые распоряжения о военном положении

Минздрав призывает руководство медицинских учреждений проверять все распоряжения относительно военного положения, которые кажутся подозрительными. Об этом говорится на сайте ведомства.
"В Центральную городскую больницу им. Титова, что в Лисичанске Луганской области, поступило сфабрикованное письмо якобы от Луганской ОГА с поручением провести подготовительные мероприятия в связи с введением военного положения. Минздрав Украины призывает медучреждения по всей стране быть бдительными и проверять каждое подозрительное письмо", - отметили в ведомстве.
Как отмечают в Минздраве, военное положение является правовым режимом, впервые введенным в 10 областях Украины, поэтому связанные с ним аспекты могут стать предметом для манипуляций и провокаций со стороны враждебных к Украинскому государству структур.
"Провокаторы могут присылать указания под предлогом военного положения от имени руководящих структур различного уровня. Подделки на первый взгляд не отличаются от официальных писем: они содержат исходный номер, подпись должностного лица и другие стандартные атрибуты официальных обращений. Такие письма могут направляться как в отдельные медучреждения или областные управления здравоохранения с целью подорвать системную работу", - предостерегают в Минздраве.
В министерстве также разработали алгоритм действий на случай получения таких "документов". В частности, если в медучреждение или руководящее структурное подразделение здравоохранения поступило письмо о мерах в связи с военным положением, следует проверить легитимность письма, прежде всего - позвонить в орган или учреждение, из которого поступило такое письмо, и проверить, действительно ли такое письмо является настоящим обращением. В случае выявления подделки необходимо сообщить в Минздрав Украины: отправить электронное письмо по адресу [email protected], в теме которого отметить "Военное положение-фейк-область".
Как известно, военное положение в 10 областях Украины введено с 26 ноября в связи с актом агрессии РФ относительно украинских судов и их экипажей в районе Керченского пролива, который произошел 25 ноября.