Больницы стали получать фейковые распоряжения о военном положении

Новости Украины: Министерство здравоохранения призывает больницы проверять информацию, распоряжения относительно военного положения.

Минздрав призывает руководство медицинских учреждений проверять все распоряжения относительно военного положения, которые кажутся подозрительными. Об этом говорится на сайте ведомства.

"В Центральную городскую больницу им. Титова, что в Лисичанске Луганской области, поступило сфабрикованное письмо якобы от Луганской ОГА с поручением провести подготовительные мероприятия в связи с введением военного положения. Минздрав Украины призывает медучреждения по всей стране быть бдительными и проверять каждое подозрительное письмо", - отметили в ведомстве.

Как отмечают в Минздраве, военное положение является правовым режимом, впервые введенным в 10 областях Украины, поэтому связанные с ним аспекты могут стать предметом для манипуляций и провокаций со стороны враждебных к Украинскому государству структур.

"Провокаторы могут присылать указания под предлогом военного положения от имени руководящих структур различного уровня. Подделки на первый взгляд не отличаются от официальных писем: они содержат исходный номер, подпись должностного лица и другие стандартные атрибуты официальных обращений. Такие письма могут направляться как в отдельные медучреждения или областные управления здравоохранения с целью подорвать системную работу", - предостерегают в Минздраве.

В министерстве также разработали алгоритм действий на случай получения таких "документов". В частности, если в медучреждение или руководящее структурное подразделение здравоохранения поступило письмо о мерах в связи с военным положением, следует проверить легитимность письма, прежде всего - позвонить в орган или учреждение, из которого поступило такое письмо, и проверить, действительно ли такое письмо является настоящим обращением. В случае выявления подделки необходимо сообщить в Минздрав Украины: отправить электронное письмо по адресу [email protected], в теме которого отметить "Военное положение-фейк-область".

Как известно, военное положение в 10 областях Украины введено с 26 ноября в связи с актом агрессии РФ относительно украинских судов и их экипажей в районе Керченского пролива, который произошел 25 ноября.