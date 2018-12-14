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Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать
Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать

Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать

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Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать
07:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Узнайте, как правильно встретить год Свиньи.

Уже совсем скоро наступит новый 2019 год, символ которого Земляная Свинья. Мы собрали для вас самые важные, интересные и актуальные рекомендации, как правильно провести новогоднюю ночь, во что одеваться, что ставить на стол. Также мы пишем, что можно, а что нельзя делать перед Новым годом-2019.

Суеверия и приметы на Новый 2019 год Земляной Свиньи

В последние дни перед Новым годом 2019 избавьтесь от долгов, иначе вы будете ходить в должниках весь следующий календарный период.

Кто бы ни обратился к вам 31 декабря с просьбой дать денег или поносить вашу вещь – не давайте, чтобы не остаться без денег и покупок в новом году.

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Сделайте генеральную уборку, ведь хлам в квартире препятствует появлению в доме новых вещей и желанных покупок, поэтому внимательно пересмотрите бумаги, скопившихся в ящиках рабочего стола, переберите вещи в шкафу, отдав или выбросив ненужные, разберите посуду.

Чтобы год был богатым, не забудьте положить в карман крупную купюру.

В вашем новогоднем наряде обязательно должны присутствовать предметы желтого или коричневого цвета. Тотем года благосклонно относится к цвету хаки, оттенков охры, песочного и золотого тонов.

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Привлечь в дом богатство будет проще, если вы не забудете поставить на стол ящик с монетками и зерном (можно также насыпать рис, пшеницу, овес, желуди).

Постарайтесь за новогоднюю ночь пару раз поменять наряд или хотя бы какую-то его часть. Так вы обеспечите себе разнообразный, полный событиями и впечатлениями новый период жизни.

Плохая примета – порвать праздничное платье. С одной стороны, такое событие обеспечит вам бурные романтические отношения, с другой – они будут недолгими и закончатся ссорой.

Очень плохо, если вы опрокинете на себя вино – это предвестие страданий и слез. Если же вы испачкаете наряд пищей, то можете ждать денежных поступлений, но люди вокруг не смогут пережить такой успех, начнут сплетничать и завидовать.

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Свинья любит яркость, креатив и праздничную атмосферу, поэтому не стоит отмечать праздник в повседневной одежде и не украшенной квартире. Яркие неординарные образы, гирлянды, украшения – все это необходимо, чтобы правильно встретить Новый 2019 год.

Что нельзя готовить на Новый год 2019

На праздничном столе в 2019 году не должно присутствовать ничего, связанного со свининой. Запрещается сало, ветчина, свиные колбасы, нарезка и паштеты. Можно приготовить птицу, любые виды мяса, кроме свинины, все виды рыбы и икры, обилие зелени, мясные и овощные салаты, но без свинины, разнообразные бутерброды и тарталетки, фрукты и десерты, алкогольные напитки, соки и воды.

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Праздник, Традиции, Суеверия, Приметы, Запреты, 31 декабря, Новый год 2019.
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