Минздрав напомнил украинцам главные правила в лютый мороз

Новости Украины: Министерство здравоохранения ни в коем случае не рекомендует употреблять алкоголь в холодную погоду, так как ощущение тепла при его употреблении обманчиво.

В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали правила поведения, которые защитят от переохлаждения и обморожений, самое главное из них - ни в коем случае не употреблять алкоголь в холодное время. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Правило № 1 в холодную погоду - никакого алкоголя, ведь ощущение тепла при его употреблении обманчиво. Независимо от того, какой именно алкогольный напиток вы пьете. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, поэтому прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют. Здесь и кроется опасность. Потеря тепла с поверхности кожи, конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается", - отметили в Минздраве.

Там подчеркнули, что желательно не выходить из дома, если температура воздуха на улице ниже 10 градусов мороза.

"Следите за прогнозом погоды и не выходите из дома без необходимости, если температура воздуха ниже -10, избегайте путешествий на дальние расстояния, старайтесь, чтобы ваш мобильный телефон был всегда заряженным", - рекомендует ведомство.

Основные правила поведения в холод:

Никакого алкоголя и курения

Не выходите из дома голодными, а если замерзли - съешьте что-то и пейте достаточно жидкости.

Одевайтесь многослойно, обязательно надевайте перчатки, шапку, шарф, не носите тесную обувь.

Врачи также рекомендуют в морозную погоду избегать переутомления.

"Когда вы устали, то теряете тепло быстрее, если находитесь на открытом пространстве, каждые полчаса-час заходите в теплое помещение. Чтобы избежать контактного обморожения не следует трогать металл руками или языком и будьте осторожны, если работаете с бензином при минусовой температуре", - напомнили в Минздраве.

Как сообщалось ранее, на ближайших выходных в Украине похолодает, осадки постепенно прекратятся. На дорогах гололедица. В воскресенье, синоптики прогнозируют небольшой снег лишь на Закарпатье и Прикарпатье. Из-за непогоды по состоянию на утро пятницы в Украине без электроснабжения остаются 170 населенных пунктов в шести областях.