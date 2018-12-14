Скачать
Пятница, 14.12.2018
Командующий ВМС Украины в Пентагоне: стало известно, что обсудили
Командующий ВМС Украины в Пентагоне: стало известно, что обсудили
Под Киевом в жилом многоэтажном доме взорвался газ, под завалами ищут людей
Под Киевом в жилом многоэтажном доме взорвался газ
В УЕФА хотят проводить матчи Лиги чемпионов по выходным
В УЕФА хотят проводить матчи Лиги чемпионов по выходным
Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать
Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать

Минздрав напомнил украинцам главные правила в лютый мороз

Минздрав напомнил украинцам главные правила в лютый мороз
10:21 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министерство здравоохранения ни в коем случае не рекомендует употреблять алкоголь в холодную погоду, так как ощущение тепла при его употреблении обманчиво.

В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали правила поведения, которые защитят от переохлаждения и обморожений, самое главное из них - ни в коем случае не употреблять алкоголь в холодное время. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Правило № 1 в холодную погоду - никакого алкоголя, ведь ощущение тепла при его употреблении обманчиво. Независимо от того, какой именно алкогольный напиток вы пьете. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, поэтому прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют. Здесь и кроется опасность. Потеря тепла с поверхности кожи, конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается", - отметили в Минздраве.

Там подчеркнули, что желательно не выходить из дома, если температура воздуха на улице ниже 10 градусов мороза.

"Следите за прогнозом погоды и не выходите из дома без необходимости, если температура воздуха ниже -10, избегайте путешествий на дальние расстояния, старайтесь, чтобы ваш мобильный телефон был всегда заряженным", - рекомендует ведомство.

Основные правила поведения в холод:

  • Никакого алкоголя и курения
  • Не выходите из дома голодными, а если замерзли - съешьте что-то и пейте достаточно жидкости. 
  • Одевайтесь многослойно, обязательно надевайте перчатки, шапку, шарф, не носите тесную обувь.
  • Врачи также рекомендуют в морозную погоду избегать переутомления.

"Когда вы устали, то теряете тепло быстрее, если находитесь на открытом пространстве, каждые полчаса-час заходите в теплое помещение. Чтобы избежать контактного обморожения не следует трогать металл руками или языком и будьте осторожны, если работаете с бензином при минусовой температуре", - напомнили в Минздраве.

Как сообщалось ранее, на ближайших выходных в Украине похолодает, осадки постепенно прекратятся. На дорогах гололедица. В воскресенье,  синоптики прогнозируют небольшой снег лишь на Закарпатье и Прикарпатье. Из-за непогоды по состоянию на утро пятницы в Украине без электроснабжения остаются 170 населенных пунктов в шести областях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Рекомендации, Мороз, Правила поведения, Холодная погода.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больницы стали получать фейковые распоряжения о военном положении
02 На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
03 Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать
05 УПЦ КП определилась с кандидатом на пост главы поместной церкви
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
Эпидемия наступает: украинцев предупреждают об &quot;агрессивном&quot; гриппе
Грипп наступает: зафиксирована первая смерть
Евросоюз отказал Британии в повторных переговорах по Brexit
Евросоюз отказал Британии в повторных переговорах по Brexit
Рецепт дня: клубничный торт с белым шоколадом
Рецепт дня: клубничный торт с белым шоколадом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь