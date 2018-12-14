На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер

Новости Украины: В ближайшие выходные, 15 и 16 декабря, в Украине ожидаются резкие изменения погоды, снежные метели немного утихнут, но придут сильные морозы.

Погода в Украине в пятницу, 14 декабря, будет прохладной. Снег следует ожидать в северных областях, на Западе, в Винницкой, Черкасской и районах Кропивницкого. В южной части Украины лишь местами небольшие осадки, а на Востоке Украины осадков не будет.Об этом на своей Facebook-странице сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

Снегом еще будет сыпать и подсыпать на Севере, включая, разумеется, с Киев, на Западе, местами в центральных областях Украины и в Одесской области. В среднем в Украине температура воздуха днем будет около 0 градусов. В Киеве температура воздуха ночью будет от 0 до -2 градусов мороза, а днем в столице около 0.

Прогноз погоды на 14 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 14 декабря:

Ужгород – снег, ночью 0...-2, днем +1... +3

– снег, ночью 0...-2, днем +1... +3 Львов – снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2

– снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2 Ивано-Франковск – дождь со снегом, ночью -1...-3, днем -1... +1

– дождь со снегом, ночью -1...-3, днем -1... +1 Тернополь – снег, ночью и днем 0 ... -2

– снег, ночью и днем 0 ... -2 Черновцы – снег, ночью -1...-3, днем 0 ... -2

– снег, ночью -1...-3, днем 0 ... -2 Хмельницкий – снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2

– снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2 Луцк – снег, ночью и днем 0 ... -2

– снег, ночью и днем 0 ... -2 Ровно – снег, ночью и днем 0 ... -2

– снег, ночью и днем 0 ... -2 Житомир – снег, ночью и днем 0 ... -2

– снег, ночью и днем 0 ... -2 Винница – снег, ночью -1...-3, днем -1... +3

– снег, ночью -1...-3, днем -1... +3 Одесса – ясно, ночью -2...-4, днем +3 ... +5

– ясно, ночью -2...-4, днем +3 ... +5 Николаев – ясно, ночью 0...-2, днем +1... +3

– ясно, ночью 0...-2, днем +1... +3 Херсон – ясно, ночью 0...-2, днем +1... +3

– ясно, ночью 0...-2, днем +1... +3 Симферополь – ясно, ночью -1... +1, днем +3...+5

– ясно, ночью -1... +1, днем +3...+5 Кропивницкий – снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1

– снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1 Черкассы – снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1

– снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1 Чернигов – снег, ночью и днем 0 ... -2

– снег, ночью и днем 0 ... -2 Сумы – снег, ночью и днем -1...-3

– снег, ночью и днем -1...-3 Полтава – снег, ночью 0...-1, днем -1 ... +1

– снег, ночью 0...-1, днем -1 ... +1 Днепр – снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1

– снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1 Запорожье – ясно, ночью 0...-2, днем -1 ... +1

– ясно, ночью 0...-2, днем -1 ... +1 Донецк – пасмурно, ночью -1 ...+1, днем -1...+1

– пасмурно, ночью -1 ...+1, днем -1...+1 Луганск – пасмурно, ночью -1 ...+1, днем -1...+1

– пасмурно, ночью -1 ...+1, днем -1...+1 Харьков – снег, ночью -1 ...+1, днем -1...+

– снег, ночью -1 ...+1, днем -1...+ Киев – снег, ночью и днем 0 ... -2

На выходных в Украине похолодает до небольших морозов, а осадки постепенно прекратятся. Уже в воскресенье в западных регионах Украины потеплеет, однако вместе с этим туда придут мощные осадки и штормовой ветер.

В Украине 15 декабря без существенных осадков, лишь днем на Закарпатье и Прикарпатье небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, на Закарпатье и юге страны около 0°; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза. В Киеве 15 декабря без существенных осадков; на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.

Прогноз погоды на 15 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 15 декабря:

Ужгород – снег, ночью -2...-4, днем 0 ... +2

– снег, ночью -2...-4, днем 0 ... +2 Львов – снег, ночью -5...-7, днем -1 ... -3

– снег, ночью -5...-7, днем -1 ... -3 Ивано-Франковск – дождь со снегом, ночью -6...-8, днем -2... -4

– дождь со снегом, ночью -6...-8, днем -2... -4 Тернополь – снег, ночью -5...-7, днем - 2... -4

– снег, ночью -5...-7, днем - 2... -4 Черновцы – снег, ночью -5...-7, днем -1... -3

– снег, ночью -5...-7, днем -1... -3 Хмельницкий – пасмурно, ночью -5...-7, днем -2... -4

– пасмурно, ночью -5...-7, днем -2... -4 Луцк – пасмурно, ночью -4...-6, днем -2... -4

– пасмурно, ночью -4...-6, днем -2... -4 Ровно – пасмурно, ночью -4...-6, днем -2... -4

– пасмурно, ночью -4...-6, днем -2... -4 Житомир – пасмурно, ночью -5...-7, днем -2... -4

– пасмурно, ночью -5...-7, днем -2... -4 Винница – пасмурно, ночью -5...-7, днем -1... -3

– пасмурно, ночью -5...-7, днем -1... -3 Одесса – снег, ночью -3...-5, днем 0 ... +2

– снег, ночью -3...-5, днем 0 ... +2 Николаев – пасмурно, ночью -1...-3, днем 0 ... +2

– пасмурно, ночью -1...-3, днем 0 ... +2 Херсон – пасмурно, ночью -3...-5, днем -1... +1

– пасмурно, ночью -3...-5, днем -1... +1 Симферополь – ясно, ночью 0... -2, днем +3...+5

– ясно, ночью 0... -2, днем +3...+5 Кропивницкий – пасмурно, ночью -5...-7, днем -2... -4

– пасмурно, ночью -5...-7, днем -2... -4 Черкассы – пасмурно, ночью -5...-7, днем -2... -4

– пасмурно, ночью -5...-7, днем -2... -4 Чернигов – пасмурно, ночью -5...-7, днем -2... -4

– пасмурно, ночью -5...-7, днем -2... -4 Сумы – пасмурно, ночью -5...-7, днем -2... -4

– пасмурно, ночью -5...-7, днем -2... -4 Полтава – пасмурно, ночью -4...-6, днем -2... -4

– пасмурно, ночью -4...-6, днем -2... -4 Днепр – пасмурно, ночью -3...-5, днем -1... -3

– пасмурно, ночью -3...-5, днем -1... -3 Запорожье – пасмурно, пасмурно, ночью -4...-6, днем -1...+1

– пасмурно, пасмурно, ночью -4...-6, днем -1...+1 Донецк – пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...-2

– пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...-2 Луганск – пасмурно, ночью -3 ...-5, днем -1...-3

– пасмурно, ночью -3 ...-5, днем -1...-3 Харьков – пасмурно, ночью -4...-6, днем -2... -4

– пасмурно, ночью -4...-6, днем -2... -4 Киев – пасмурно, ночью -5...-7, днем -2... -4

В Украине 16 декабря, в воскресенье, на Закарпатье и Прикарпатье ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, на Закарпатье и юге страны около 0°; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза. В Киеве 15 декабря без существенных осадков; на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.

Прогноз погоды на 16 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 16 декабря:

Ужгород – снег, ночью -2...-4, днем 0 ... +2 Львов – снег, ночью -5...-7, днем -1 ... -3 Ивано-Франковск – снег, ночью -5...-7, днем -1... -3 Тернополь – снег, ночью -5...-7, днем - 2... -4 Черновцы – снег, ночью -5...-7, днем -1... -3 Хмельницкий – снег, ночью -5...-7, днем -2... -4 Луцк – снег, ночью -4...-6, днем -2... -4 Ровно – снег, ночью -4...-6, днем -2... -4 Житомир – снег, ночью -5...-7, днем -2... -4 Винница – снег, ночью -5...-7, днем -1... -3 Одесса – снег с дождем, ночью 0...-2, днем 0 ... +2 Николаев – пасмурно, ночью -3...-5, днем 0...-2 Херсон – пасмурно, ночью -3...-5, днем -1... +1 Симферополь – пасмурно, ночью 0... +2, днем +3...+5 Кропивницкий – пасмурно, ночью -5...-7, днем -2... -4 Черкассы – пасмурно, ночью -5...-7, днем -2... -4 Чернигов – пасмурно, ночью -5...-7, днем -2... -4 Сумы – пасмурно, ночью -7...-9, днем -2... -4 Полтава – пасмурно, ночью -6...-8, днем -2... -4 Днепр – пасмурно, ночью -5...-7, днем -1... -3 Запорожье – пасмурно, пасмурно, ночью -4...-6, днем -1...+1 Донецк – пасмурно, ночью -5...-7, днем 0...-2 Луганск – пасмурно, ночью -5 ...-7, днем -1...-3 Харьков – пасмурно, ночью -6...-8, днем -2... -4 Киев – пасмурно, ночью -5...-7, днем -2... -4



Добавим, что мощные снегопады в Украине наделали немалый вред. Так, по состоянию на утро четверга, 14 декабря, из-за снегопадов и сильного ветра в Украине без электроснабжения оказались 170 населенных пунктов в 6 областях. Ранее, 13 декабря, Киев засыпало снегом и в город запретили въезжать грузовикам. В случае еще большего ухудшения погоды, в столице могут закрыть местные школы и детские сады.

Синоптики уже дали свой прогноз на зиму 2018-2019 года. Мнения зарубежных и украинских экспертов разошлись. Отечественные синоптики обещают теплую зиму, с температурами выше климатической нормы на 2-3ºС. Европейские метеорологи, напротив, обещают ясную и малоснежную зиму. По их мнению, температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Начало декабря, по прогнозам синоптиков, будет очень холодным на западе страны, местами столбики термометров покажут -19ºС, на остальной территории ночью до -10 ºС. Днем на термометрах мы увидим -5…0ºС. На юге Украины начало декабря будет мягким с плюсовыми температурами. В начале первого месяца зимы выпадет снег, но обильных осадков не предвидится.

Американские синоптики спрогнозировали, что вторая половина декабря будет малоснежной, но морозной, так что, снега на Новый год не ожидается. Погодная ситуация на дорогах страны будет сложной, не исключены гололедицы и налипание мокрого снега