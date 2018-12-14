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В Украине открыли первое уголовное дело за "прорыв" границы

В Украине открыли первое уголовное дело за &quot;прорыв&quot; границы
15:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины: В Украине открыто первое уголовное дело за незаконное пересечение границы.

Первое уголовное производство за незаконное пересечение границы открыто в Украине в отношении гражданина Молдовы, задержанного 11 декабря, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"Лед сдвинулся с места: есть первое уголовное производство по незаконному пересечению границы!... Это первое, но не последнее уголовное производство за незаконное пересечение границы. Уверен, что после наработки следственной и судебной практики количество таких уголовных производств значительно увеличится", - написал П.Цигикал на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

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По его словам, задержанный 11 декабря пограничниками Белгород-Днестровского отряда Южного регионального управления 32-летний гражданин Молдовы пытался попасть в Украину в обход пункты пропуска, поскольку ранее украинские пограничники запретили ему въезд в Украину сроком на 10 лет.

Следственный отдел Управления СБУ в Одесской области начал досудебное расследование в уголовном производстве по ст.332-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное пересечение государственной границы Украины), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Нарушитель передан сотрудникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины (№7017). За это решение проголосовали 243 из 343 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале

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ГПСУ, Пересечение границы, Петр Цигикал, Прорыв границы.
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