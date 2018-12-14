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Адвокат Сенцова: Политзаключенного перевели с медчасти в общий отряд

Адвокат Сенцова: Политзаключенного перевели с медчасти в общий отряд
17:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Политзаключенного режиссера Сенцова перевели из медчасти в общий отряд.

Незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова перевели из медсанчасти, где он проходил реабилитацию после длительной голодовки, в общий отряд, и наконец-то отдали ему удерживаемую посылку. Об этом сообщил в Facebook российский правозащитник Николай Щур.

"Олег получил посылку. Всю! Только диски с фильмами забрали на цензуру. И как раз в этот день его перевели в отряд из санчасти. Вовремя пришли теплые вещи! День-в-день", - пишет Щур.

Он также уточнил, что Сенцов прислал письмо, в котором выразил просьбу: довести дело до конца – "чтобы так было по всей Руси сидящей, а не потому, что ему, якобы, сделали исключение". Ранее во ФСИН противоправно заявляли, что якобы посылки более 20 кг присылать нельзя. Но в конце концов Сенцову отдали посылку в 23 кг.

"Потому, быть может, стоит провести этакий флэшмоб - отправить по всем регионам посылки весом более 20 кг и приучить наконец ФСИН к неукоснительному выполнению закона...Чтобы дальше уже закон по почтовым отправлениям тюремщиками выполнялся автоматически и везде. Чтобы не подключать весь мир и все парламенты для того, чтобы "лишние" три килограмма дошли до ущемленных в правах", - пишет правозащитник.

Ранее правозащитники сообщили, что направляли жалобы президенту, ФСИН и Генпрокуратуры России из-за отказа передать посылку Сенцову. В свою очередь, руководство колонии в Лабытнанги, где содержится Сенцов, причину задержки посылки для украинского политзаключенного не комментирует.

Как сообщалось, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченка приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

Сестра Сенцова сообщила о последствиях голодовки брата

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он голодал 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

В целом в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

12 декабря в Страсбурге прошла церемония вручения правозащитной премии Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова, которой в этом году удостоили Олега Сенцова. За него награду получила его двоюродная сестра Наталья Каплан.

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Голодовка, Олег Сенцов, Медчасть, Общий отряд.
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