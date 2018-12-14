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"Укрзализныця" запустит ночной экспресс из Запорожья в Ужгород

&quot;Укрзализныця&quot; запустит ночной экспресс из Запорожья в Ужгород
17:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: "Укрзализныця" с воскресенья, 16 декабря, запускает новый ночной экспресс по маршруту " Запорожье – Днепр - Ужгород".

Поезд Запорожье – Днепр - Ужгород запустят в воскресенье, 16 декабря, сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Он обеспечит сообщение Днепра, Запорожья, а также Белой Церкви с Закарпатьем. "Ночной Экспресс" №3/4 "Запорожье – Днепр - Ужгород" отправится в первый рейс 16 декабря", - написал Е.Кравцов на странице Facebook в пятницу.

По его словам, поезд сформирован из вагонов после капитально-восстановительного ремонта. График его следования составлен с учетом пожеланий пассажиров. Останавливаться поезд будет в Белой Церкви, Львове, Воловце, Мукачево и др.

Отправление из Запорожья – в 14:40, из Днепра - в 16:40, прибытие в Ужгород – в 11:06 на следующий день. Обратно из Ужгорода будет отправляться с 17 декабря в 13:20, прибудет на следующий день в Днепр в 8:13, в Запорожье - в 10:14.

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Как сообщалось, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда "Интерсити+" из Киева в Харьков и обратно на новогодне-рождественский период - с 25 декабря этого года по 9 января следующего. Всего планируется назначить 30 дополнительных поездов, из которых уже назначено восемь.

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Укрзализныця, Запуск, Ночной экспресс, Запорожье – Днепр - Ужгород.
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