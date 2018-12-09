Новый экспресс в аэропорт "Борисполь" в очередной раз сломался

Новости Бизнеса: Новый железнодорожный Kyiv Boryspil Express в очередной раз сломался, в этот раз поезду не удалось даже выехать за пределы Киева.

Экс-депутат Киевсовета Алексей Давиденко рассказал об очередной поломке злосчастного экспресса Киев – Борисполь. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

По его словам, на этот раз поезду не удалось даже выехать за пределы Киева. Функцию тягача снова пришлось выполнять подоспевшему локомотиву.

"Когда он сломался первый раз, я подумал - с кем не бывает. Переволновались. Когда он сломался второй раз, я подумал - всякое бывает. Недосмотрели. А сегодня утром он сломался в очередной раз и я подумал - какой стыд и позор", – пишет Давиденко.

Экс-депутат также рассказал о своей знакомой, которая из-за поломки поезда попала в аэропорт на час позже от заявленного времени.

"Экспресс в аэропорт, который не в состоянии вовремя приехать - это все равно что внезапно выключающийся свет в операционной во время операции. То, что должно было стать быстрым и удобным, стало медленным и проблемным", - отметил Давиденко.

Напомним, 30 ноября "Укрзализныця" запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь". На открытии присутствовали президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, министр инфраструктуры Владимир Омелян. На следующий день после его запуска Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался. Почти все пассажиры экспресс-поезда успели на свои рейсы. Одному из пассажиров "Укрзализныця" компенсировала 550 долларов за новый авиабилет. 4 декабря экспресс вновь сломался на перегоне Дарница-Фармацевтическая.