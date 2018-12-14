На Объединительном соборе для СМИ выделят отдельное место

Новости Украины: На специальной локации Софии Киевской будет выделено место для СМИ.

СМИ смогут освещать события, касающиеся Объединительного собора, на специальной локации возле Софии Киевской. Об этом сообщили организаторы Объединительного собора в Facebook.

"Для представителей медиа будет обустроена специальная локация - подиум для освещения событий, касающихся Объединительного Собора. Никаких ограничений для работы журналистов на общественном мероприятии нет. Для выполнения своих обязанностей представителям СМИ необходимо иметь при себе удостоверение и пройти рамки безопасности", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что по итогам работы подготовительного оргкомитета был определен формат проведения Собора как закрытый. Поэтому представители СМИ не будут допускаться на территорию заповедника "София Киевская" и Софийского Собора.

В начале мероприятия состоится трансляция совместной Молитвы Иерархов и приветственного слова. Сигнал выступлений получают все телеканалы и передан на экраны на Софиевской площади.

Кроме того, подчеркивается, что работа дронов будет невозможной.

Как сообщалось, 11 октября 2018 Синод Вселенского патриархата поддержал продолжение предоставления автокефалии Украине, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украины является Константинополь. Синод также признал недействительной анафему главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Как известно, приглашение на Объединительный собор вернули 56 архиереев Украинской православной церкви МП. А предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий вернул Вселенскому патриарху Варфоломею письмо-приглашение для участия в Объединительном соборе.