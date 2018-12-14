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На Объединительном соборе для СМИ выделят отдельное место

На Объединительном соборе для СМИ выделят отдельное место
17:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: На специальной локации Софии Киевской будет выделено место для СМИ.

СМИ смогут освещать события, касающиеся Объединительного собора, на специальной локации возле Софии Киевской. Об этом сообщили организаторы Объединительного собора в Facebook.

"Для представителей медиа будет обустроена специальная локация - подиум для освещения событий, касающихся Объединительного Собора. Никаких ограничений для работы журналистов на общественном мероприятии нет. Для выполнения своих обязанностей представителям СМИ необходимо иметь при себе удостоверение и пройти рамки безопасности", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что по итогам работы подготовительного оргкомитета был определен формат проведения Собора как закрытый. Поэтому представители СМИ не будут допускаться на территорию заповедника "София Киевская" и Софийского Собора.

В начале мероприятия состоится трансляция совместной Молитвы Иерархов и приветственного слова. Сигнал выступлений получают все телеканалы и передан на экраны на Софиевской площади.

Кроме того, подчеркивается, что работа дронов будет невозможной.

Софию Киевскую на время проведения Объединительного Собора закроют

Как сообщалось, 11 октября 2018 Синод Вселенского патриархата поддержал продолжение предоставления автокефалии Украине, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украины является Константинополь. Синод также признал недействительной анафему главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Как известно, приглашение на Объединительный собор вернули 56 архиереев Украинской православной церкви МП. А предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий вернул Вселенскому патриарху Варфоломею письмо-приглашение для участия в Объединительном соборе.

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СМИ, УПЦ МП, УПЦ, София Киевская, УПЦ КП, Объединительный Собор, Томос.
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