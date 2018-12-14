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УПЦ МП угрожает репрессиями своим архиереям

УПЦ МП угрожает репрессиями своим архиереям
19:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: УПЦ МП обещает принять меры относительно своих архиереев, которые примут участие в Объединительном соборе.

Руководство Украинской православной церкви (Московского патриархата) угрожает жесткими репрессиями своим архиереям и священникам, которые намерены участвовать в Объединительном соборе украинских православных церквей, запланированном на 15 декабря в Софийском соборе в Киеве. Об этом сообщает религиозно-информационная служба Украины (интернет-портал о религии в Украинском католическом университете).

"Накануне объединительного Собора, который завтра состоится в Киеве, на епископат УПЦ МП оказывается морально-психологическое давление со стороны церковного руководства", - говорится в сообщении.

РИСУ со ссылкой на конфиденциальные источники отмечает, что руководство УПЦ МП готово применить строгие санкции к епископам, которые примут участие в Объединительном соборе.

"Некоторым из них уже угрожали репрессиями, поэтому архиереи, которые намерены завтра выбирать предстоятеля и создавать новую церковь, пытаются это держать в тайне", - пишет СМИ.

Как сообщает РИСУ, "церковное руководство УПЦ МП будет действовать молниеносно, как только узнает, что кто-то из владык выехал в Киев. "Непослушных" архиереев, в частности, планируется тут же устранять с кафедр и применять к ним каноническое наказание. По сигналу из центра планируется также оперативный захват помещения епархиального управления и кафедрального собора. Похожие репрессивные меры будут применяться и к священникам УПЦ МП".

Как сообщалось, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Главные темы Объединительного собора

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.

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УПЦ МП, УПЦ, УПЦ КП, Объединительный Собор.
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