НБУ увеличил количество оснований для внеплановых инспекций

Новости Украины: В Национальном банке Украины увеличили перечень оснований для проведения внеплановых инспекций.

Национальный банк расширил перечень оснований для проведения внеплановых инспекционных проверок банков, оставив за собой право на проведение такой проверки для ревизии выполнения банком установленных требований или ограничений.

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №136, вступающее в силу 15 декабря, решение принято для усиления защиты вкладчиков и кредиторов банков.

Этим же постановлением регулятор предусмотрел возможность приглашения представителей объекта проверки на заседание Комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков по предложению регулятора или по ходатайству самого объекта проверки.

Как сообщалось, Национальный банк в мае изменил подходы к планированию инспекционных проверок банков, установив зависимость периодичности проверок от величины банка и оценки его рисков, проведенной в ходе безвыездного банковского надзора.