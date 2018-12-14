Скачать
Пятница, 14.12.2018
Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
Украина получит кредит в размере EUR36 млн от ЕБРР и ЧБТР
Украина получит кредит в размере EUR36 млн от ЕБРР и ЧБТР
Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
Анджелина Джоли раскрыла страшную тайну своему приемному сыну
Анджелина Джоли раскрыла страшную тайну своему приемному сыну

Объединительный собор: Посольство США советует американцам избегать скоплений людей

Объединительный собор: Посольство США советует американцам избегать скоплений людей
20:08 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Посольство США в Украине посоветовало американцам завтра избегать массовых акций возле украинских храмов.

Посольство Соединенных Штатов Америки рекомендует американцам в Украине завтра, 15 декабря, избегать массовых скоплений людей и демонстраций возле религиозных сооружений в связи с проведением в Киеве Объединительного собора.

Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине.

"В субботу, 15 декабря, состоится голосование, связанное с автокефалией для украинской православной церкви, в Соборе Святой Софии в Киеве (ул. Владимирская, 24). В этом районе ожидается огромная толпа людей. Масса людей и протесты также ожидаются возле других религиозных мест по всей стране", - говорится в сообщении.

Американские дипломаты предлагают своим гражданам, находящимся в Украине, избегать мест скопления людей и демонстраций, быть готовыми к более усиленному присутствию полиции, чем обычно это бывает, а также к перекрытию улиц, ограничениям и обыскам.

Также рекомендуется следовать инструкциям правоохранительных органов и следить за сообщениями в местных СМИ для получения последней информации.

Как сообщалось ранее, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии. Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве, в связи с чем территория собора будет закрыта для посещения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Посольство, Объединительный Собор, Автокефалия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больницы стали получать фейковые распоряжения о военном положении
02 Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать
03 Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
05 Рева сообщил, кому повысят пенсию с 1 января 2019 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
НБУ увеличил количество оснований для внеплановых инспекций
НБУ добавил основания для внеплановых инспекций
Борьба с дезинформацией: Юнкер назвал Орбана &quot;фейкотворцем&quot;
Юнкер назвал Орбана "фейкотворцем"
Ученые назвали новый фактор, определяющий пол ребенка
Ученые назвали новый фактор, определяющий пол ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь