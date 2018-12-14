Объединительный собор: Посольство США советует американцам избегать скоплений людей

Новости Украины: Посольство США в Украине посоветовало американцам завтра избегать массовых акций возле украинских храмов.

Посольство Соединенных Штатов Америки рекомендует американцам в Украине завтра, 15 декабря, избегать массовых скоплений людей и демонстраций возле религиозных сооружений в связи с проведением в Киеве Объединительного собора.

Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине.

"В субботу, 15 декабря, состоится голосование, связанное с автокефалией для украинской православной церкви, в Соборе Святой Софии в Киеве (ул. Владимирская, 24). В этом районе ожидается огромная толпа людей. Масса людей и протесты также ожидаются возле других религиозных мест по всей стране", - говорится в сообщении.

Американские дипломаты предлагают своим гражданам, находящимся в Украине, избегать мест скопления людей и демонстраций, быть готовыми к более усиленному присутствию полиции, чем обычно это бывает, а также к перекрытию улиц, ограничениям и обыскам.

Также рекомендуется следовать инструкциям правоохранительных органов и следить за сообщениями в местных СМИ для получения последней информации.

Как сообщалось ранее, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии. Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве, в связи с чем территория собора будет закрыта для посещения.