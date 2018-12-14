ООН: лишь 50% жителей планеты получает качественную медицинскую помощь

Новости Украины: Половина населения мира имеет возможность оплатить свое лечение и получить качественную медпомощь.

Только 50 % населения мира имеют возможность заплатить за свое лечение и получить качественную медицинскую помощь. Об этом сообщают Новости ООН.

"Около 50 процентов населения мира лишены возможности получать качественную и доступную по цене медицинскую помощь. Ежегодно 100 миллионов человек оказываются в нищете из-за того, что вынуждены оплачивать услуги медиков из своего кармана. Всеобщий охват медико-санитарной помощью означает обеспечение всем без исключения доступа к профилактике заболеваний, лечению и реабилитации", - отметили в ООН.

В международной организации подчеркнули, что медицинское обслуживание должно быть высококачественным и эффективным, а люди не должны испытывать финансовых трудностей, связанных с его оплатой.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб подчеркнула, что здоровье – это самое ценное, что есть у человека.

"Здоровье человека не должно стать привилегией избранных. Реализация политики по обеспечению всеобщего медицинского обслуживания благоприятно скажется на социальном и экономическом развитии стран", – отметила Якаб.