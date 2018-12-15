Скачать
Суббота, 15.12.2018
Еврокомиссия пригласила Украину и Россию на переговоры по газу
Еврокомиссия пригласила Украину и Россию на переговоры по газу
&quot;Укрзализныця&quot; запустит новый ночной экспресс
"Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс
Чемпионат Испании: Сельта сыграла вничью с Леганесом
Чемпионат Испании: Сельта сыграла вничью с Леганесом
Диетологи рассказали, как быстро похудеть к Новому году
Диетологи рассказали, как быстро похудеть к Новому году

"Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс

&quot;Укрзализныця&quot; запустит новый ночной экспресс
06:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: "Укрзализныця" запустит ночной поезд Запорожье - Ужгород, первый рейс – 16 декабря.

Поезд Запорожье – Днепр - Ужгород запустят в воскресенье, 16 декабря, сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Он обеспечит сообщение Днепра, Запорожья, а также Белой Церкви с Закарпатьем. "Ночной Экспресс" №3/4 "Запорожье – Днепр - Ужгород" отправится в первый рейс 16 декабря", - написал Е.Кравцов на странице Facebook в пятницу.

По его словам, поезд сформирован из вагонов после капитально-восстановительного ремонта. График его следования составлен с учетом пожеланий пассажиров.

Останавливаться поезд будет в Белой Церкви, Львове, Воловце, Мукачево и др.

Отправление из Запорожья – в 14:40, из Днепра - в 16:40, прибытие в Ужгород – в 11:06 на следующий день. Обратно из Ужгорода будет отправляться с 17 декабря в 13:20, прибудет на следующий день в Днепр в 8:13, в Запорожье - в 10:14.

Объединительный собор: стало известно каким образом будут выбирать Предстоятеля

Как сообщалось, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда "Интерсити+" из Киева в Харьков и обратно на новогодне-рождественский период - с 25 декабря этого года по 9 января следующего. Всего планируется назначить 30 дополнительных поездов, из которых уже назначено восемь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Ночной экспресс, Запорожье – Днепр - Ужгород, Поезд Запорожье - Ужгород.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
02 В сети показали новое фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
03 Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
04 Суд объяснил, почему были разморожены счета фирм, близких к Януковичам
05 Роналду пошел на сделку с испанским следствием
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
НБУ увеличил количество оснований для внеплановых инспекций
НБУ добавил основания для внеплановых инспекций
Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
Медики назвали продукт, который подливает жизнь
Медики назвали продукт, который подливает жизнь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь