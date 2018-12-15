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Стало известно, кто будет возглавлять автокефальную церковь

Стало известно, кто будет возглавлять автокефальную церковь
09:19 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua Фото: sofiyskiy-sobor.polnaya.info

Новости Украины: Новую украинскую церковь возглавит, соответственно с проектом устава Церкви, предстоятель с титулом Митрополит Киевский.

Новую украинскую православную Церковь будет возглавлять предстоятель с титулом Митрополит Киевский. Об этом говорится в проекте устава Церкви.

Следует отметить, что документ, который есть в распоряжении редакции, является начальным вариантом устава, утвержденным 29 ноября Синодом Вселенского патриархата.

Правки, которые за последние дни были в него внесены совместной рабочей группой УПЦ КП, УАПЦ представителями Московского патриархата и экзархами Константинопольского патриарха, в опубликованном документе не учтены.

Но уже из этого проекта известно, что на этом этапе титул патриарха глава новой Украинской Церкви не получит, хотя сама церковь станет автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквями.

Синод новой Церкви, согласно документу, должен состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода будет составлять один год.

Объединительный собор: стало известно каким образом будут выбирать Предстоятеля

Предстоятеля автокефальной Церкви будут постоянно выбирать на поместном Соборе.

Миро для новой Церкви на данном этапе будет вариться Константинопольской церковью, но все остальные атрибуты церковной независимости Украинская Церковь получает уже.

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УПЦ МП, УПЦ, Митрополит Киевский, УПЦ КП, Объединительный Собор, Автокефалия.
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