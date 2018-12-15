На Объединительный собор приехали архиереи УПЦ МП

Новости Украины: На Объединительный собор приехали митрополиты УПЦ МП Винницкий и Барский Симеон, Винницкий и Барский Симеон.

В объединительном церковном соборе, где должны провозгласить создание автокефальной церкви Украины, принимают участие два архиерея УПЦ Московского патриархата: Митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также митрополит Винницкий и Барский Симеон. Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на директора Религиозно-информационной службы Украины Тараса Антошевского. Эту информацию подтверждает "Союз православных журналистов".

Утверждается, что ранее оба архиерея встречались с Президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения процесса создания автокефалии.

Напомним, в Софийском Соборе в Киеве сегодня состоялся объединительный собор, провозглашающий провозгласить создание автокефальной православной церкви.

Как сообщалось, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. 29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлено томос об автокефалии.