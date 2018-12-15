Праздничные выходные 2019: сколько и когда будут отдыхать украинцы

Новости Украины: Зимние праздники уже близко, а значит и выходные не за горами: сколько будут отдыхать украинцы в этому году и по каким дням.

В следующем году украинцев ждет 11 дополнительных выходных из-за религиозных и государственных праздников. Мы расскажем, когда будем отдыхать в новом году.

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Выходные на Рождество и Новый 2019 год

На Новый год и православное Рождество украинцы будут отдыхать по три дня подряд: с 30 декабря по 1 января и с 5 января по 7 января.

Так, в 2019 году официальный праздник 1 января выпадает на вторник, поэтому 31 декабря рекомендовано сделать нерабочим, а вот в субботу, 29 числа выходной придется отработать. Как предпраздничный, этот день будет сокращен на 1 час.

Православное Рождество, которое отмечается 7 января, в 2019 году выпадает на понедельник, поэтому выходные также продлятся для украинцев три дня – с 5-го по 7 января.

Выходные и праздники в 2019 году:

Всего в 2019 году в Украине будет 9 официальных и два религиозных праздника, в которые не нужно будет идти на работу:

1 января — Новый год

7 января — Рождество

8 марта — Международный женский день

28 апреля — Пасха

1 мая — День труда

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы)

16 июня — Троица

28 июня — День Конституции Украины

24 августа — День независимости Украины

14 октября — День защитника Украины

25 декабря — Католическое Рождество Календарь выходных и праздничных дней 2019

Календарь выходных и праздничных дней 2019

Напомним, несмотря на сообщения, что 8 Марта отменят в 2019 году – официально этот праздник все еще дарит украинцам дополнительный выходной. Отменять или нет празднование 8 марта в Украине, будут решать депутаты Верховной Рады.

Однако по словам директора института Нацпамяти Владимира Вятровича, в Украине изменится концепция 8 Марта. По словам историка, среди молодого поколения какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 Марта, нет.