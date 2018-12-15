Официально начался Объединительный собор

Новости Украины: В Киеве, в храме Малой Софии, состоялась Божественная литургия, после чего началась регистрация участников Собора.

В Киеве начался Объединительный Собор Украинского Православия. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-центре Киевской Патриархии.

Перед началом Собора в храме Малой Софии состоялась Божественная литургия, после чего прошла регистрация участников Собора.

Участие в Соборе принимают церковные иерархи, священники и миряне.

"Они представляют три православные церкви, которые в настоящее время существуют в Украине - Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП), Украинскую Автокефальную Православную Церковь (УАПЦ) и Украинскую Православную Церковь, которая находится в единстве с Московским Патриархатом", - говорится в сообщении.

По данным Патриархии, первые две Церкви приняли участие в соборе на уровне своих Архиерейских соборов, а УПЦ МП представлена отдельными представителями епископата, клира и мирян.