Порошенко рассказал, почему важно для Украины создание единой церкви

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко считает, что создание единой православной поместной церкви станет одним из ключевых элементов независимости Украины.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter в день проведения Объединительного собора заявил, что единая православная поместная церковь является одним из ключевых элементов независимости Украины.

Порошенко отметил, что Украине удалось остановить агрессора благодаря созданию боеспособной армии. Он также отметил, что украинский язык также является составляющей силы и успеха украинского народа.

Президент Украины отметил, что за последнее время все чаще можно убедиться, что единая православная поместная церковь является одним из ключевых элементов независимости Украины.

Ми зупинили агресора, ми зберегли державу, ми збудували боєздатну армію. Ми утверджуємо українську мову - складову сили й успіху українського народу. Останнім часом ми ще більше переконалися, що і Єдина Православна Помісна Церква є одним з ключових елементів незалежності України. pic.twitter.com/nHyihktMb2 — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 декабря 2018 г.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко прибыл на площадь перед собором Святой Софии, где тысячи людей ожидают начала Всеукраинского православного объединительного собора. Глава государства обратился к соотечественникам с благодарственной речью за то, что люди пришли сегодня к храму Святой Софии, где проходит Всеукраинский православный объединительный собор.

Напомним, в субботу, 15 декабря, в Украине проходит событие, которое изменит всю историю страны. В Софийском соборе в Киеве начался Объединительный собор украинских православных церквей, который может стать решающим шагом, подытоживающим годы усилий, направленных на создание в Украине Поместной автокефальной православной церкви. Избранному на соборе предстоятелю Православной церкви в Украине 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос об автокефалии.