На Объединительном соборе Порошенко посадили в "президиум"

Новости Украины: Порошенко присутствует на Объединительном соборе в качестве гостя, что видно с фотографии Цеголко.

Президент Украины Петр Порошенко присутствует в качестве гостя на Объединительном соборе. Фотографию из Софийского собора, где проходит Собор 15 декабря разместил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Как видно на фото, Порошенко сидит за столом "президиума", рядом с экзархами, митрополитом Эммануилом Галльским - поверенным Вселенского патриарха, который возглавляет работу Собора, Филаретом и Макарием.

Отметим, что на территории Софии Киевской отсутствует мобильная связь и интернет.

Как отмечает корреспондент УП, отправить сообщение или дозвониться до кого-либо из делегатов Собора ни одному из десятков журналистов за несколько часов не удалось. По некоторым данным, перед входом в Софию для участия в Соборе всех архиереев попросили сдать мобильные телефоны.

Напомним, 15 декабря в Киеве проходит Объединительный собор, 192 делегата которого избирают предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Участие в Соборе принимают церковные иерархи, священники и миряне, которые представляют три православные церкви, существующие в Украине - УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП.

По данным Киевской патриархии, первые две церкви приняли участие в соборе на уровне своих Архиерейских соборов, а УПЦ МП представлена отдельными представителями епископата, клира и мирян.