Скачать
Суббота, 15.12.2018
Порошенко: Украина не была и не будет канонической территорией Русской церкви
Порошенко: Украина не была и не будет канонической территорией Русской церкви
Праздничные выходные 2019: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Праздничные выходные 2019: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Биатлон. Результаты гонки преследования в Хохфильцене 15.12.2018
Результаты гонки преследования в Хохфильцене
&quot;30 Seconds To Mars&quot; снова выступят в Украине
"30 Seconds To Mars" снова выступят в Украине

На Объединительном соборе Порошенко посадили в "президиум"

На Объединительном соборе Порошенко посадили в &quot;президиум&quot;
15:33 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко присутствует на Объединительном соборе в качестве гостя, что видно с фотографии Цеголко.

Президент Украины Петр Порошенко присутствует в качестве гостя на Объединительном соборе. Фотографию из Софийского собора, где проходит Собор 15 декабря разместил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Как видно на фото, Порошенко сидит за столом "президиума", рядом с экзархами, митрополитом Эммануилом Галльским - поверенным Вселенского патриарха, который возглавляет работу Собора, Филаретом и Макарием.

Отметим, что на территории Софии Киевской отсутствует мобильная связь и интернет.

Как отмечает корреспондент УП, отправить сообщение или дозвониться до кого-либо из делегатов Собора ни одному из десятков журналистов за несколько часов не удалось. По некоторым данным, перед входом в Софию для участия в Соборе всех архиереев попросили сдать мобильные телефоны.

Порошенко рассказал, почему важно для Украины создание единой церкви

Напомним, 15 декабря в Киеве проходит Объединительный собор, 192 делегата которого избирают предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Участие в Соборе принимают церковные иерархи, священники и миряне, которые представляют три православные церкви, существующие в Украине - УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП.

По данным Киевской патриархии, первые две церкви приняли участие в соборе на уровне своих Архиерейских соборов, а УПЦ МП представлена отдельными представителями епископата, клира и мирян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УПЦ МП, УПЦ, Петр Порошенко, УПЦ КП, Президиум, Святослав Цеголко, Объединительный Собор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс
02 Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
03 Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Забавные ситуации покупки обуви, которые не оправдали наших ожиданий
05 День работников суда 2018: красивые поздравления с праздником, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Синоптики рассказали, где 15 декабря пройдет снег
Синоптики рассказали, где 15 декабря пройдет снег
В полиции открыли уголовное производство по факту взрыва в Фастове
В полиции открыли уголовное производство по факту взрыва в Фастове
В Киеве проходит Объединительный церковный собор: все подробности
Объединительный собор в Киеве: трансляция
День святой Варвары 2018: что нельзя делать 17 декабря
День святой Варвары 2018: что нельзя делать 17 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь