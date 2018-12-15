Скачать
Суббота, 15.12.2018
Порошенко: Украина не была и не будет канонической территорией Русской церкви
Порошенко: Украина не была и не будет канонической территорией Русской церкви
Праздничные выходные 2019: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Праздничные выходные 2019: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Биатлон. Результаты гонки преследования в Хохфильцене 15.12.2018
Результаты гонки преследования в Хохфильцене
&quot;30 Seconds To Mars&quot; снова выступят в Украине
"30 Seconds To Mars" снова выступят в Украине

Порошенко: Украина не была и не будет канонической территорией Русской церкви

Порошенко: Украина не была и не будет канонической территорией Русской церкви
15:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: www.facebook.com/petroporoshenko

Новости Украины: Президент Украины уверен, что государство, по состоянию на текущий момент, обрезает пути, призывающие ее к РФ.

Украина обрезает путы, привязывающие ее к Российской империи, и никогда не будет канонической территорией Русской православной церкви, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви!... В ноябре этого года Священный синод Вселенского патриархата одобрил текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви и принял решение о созыве объединительного православного собора", - сказал П.Порошенко, обращаясь к участникам всеукраинского православного объединительного собора в субботу в Киеве.

Он напомнил, что вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви - это вопрос украинской национальной безопасности.

На Объединительном соборе Порошенко посадили в "президиум"

"Это – вопрос нашей украинской государственности. Мы приобретаем, наконец, духовную независимость, которую можно сравнить с обретением независимости политической. Мы обрезаем путы, привязывающие нас к империи", - подчеркнул президент.

По словам П.Порошенко, в Объединительном соборе также принимают участие третий президент Виктор Ющенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий. При этом глава государства отметил роль В.Ющенко, который начинал интенсивный диалог с Константинопольским патриархатом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УПЦ МП, УПЦ, Петр Порошенко, Президент Украины, УПЦ КП, Объединительный Собор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс
02 Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
03 Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Забавные ситуации покупки обуви, которые не оправдали наших ожиданий
05 День работников суда 2018: красивые поздравления с праздником, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Синоптики рассказали, где 15 декабря пройдет снег
Синоптики рассказали, где 15 декабря пройдет снег
В полиции открыли уголовное производство по факту взрыва в Фастове
В полиции открыли уголовное производство по факту взрыва в Фастове
В Киеве проходит Объединительный церковный собор: все подробности
Объединительный собор в Киеве: трансляция
День святой Варвары 2018: что нельзя делать 17 декабря
День святой Варвары 2018: что нельзя делать 17 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь