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Три украинские националистические организации заявили об объединении

Три украинские националистические организации заявили об объединении
16:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: ОУН, КУН и ВО "Тризуб" им. Бандеры подписали совместное заявление об объединении.

Организация Украинских Националистов (ОУН), Конгресс украинских националистов (КУН) и Всеукраинская организация "Тризуб" им. Степана Бандеры подписали совместное заявление об объединении.

Заявление подписали председатель ОУН Богдан Червак, председатель КУН Степан Брацюнь и главный командир ВО "Тризуб" им. С. Бандеры Виктор Сердулец. Так, в заявлении отмечается, что ОУН, КУН и "Тризуб", "сохраняя историческую преемственность со времени создания в 1929 году Организации Украинских Националистов под руководством полковника Евгения Коновальца, осознавая реальную угрозу потери государственности в результате агрессии Российской Федерации и разрушительной деятельности пятой колонны в Украине, заботясь о сохранении и сохранении национальной идентичности Украины, равноправных партнерских отношений со странами Европы и мира, руководствуясь необходимостью консолидации нации и националистического движения", заявляют о создании единого провода украинских националистов.

Отмечается, что отныне этот провод направлять и координировать деятельность ОУН, КУН и "Тризуба".

"Убеждены, что наша совместная деятельность будет способствовать утверждению в обществе мировоззренческих основ украинского национализма, изложенных идеологами ОУН, становлению Украины как государства украинской нации, где украинцы станут настоящими хозяевами своей судьбы на своей земле", - говорится в заявлении.

После подписания Сердулец отметил, что на сегодняшний день есть очень много различных националистических организаций, и "украинское общество не знает, кому верить".

"Наше объединение призвано согласовать, по крайней мере, среди наших трех организаций единое видение пути достижения нашей цели - Украинского соборного самостоятельного государства", - сказал он.

Участие в торжественном мероприятии приняли также председатель Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок, председатель партии "Правый сектор" Андрей Тарасенко, внефракционный народный депутат Андрей Ильенко, а также председатель секретариата ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, в отношении которого пять националистических партий и организаций подписали заявление о поддержке его кандидатом в президенты.

Кошулинский, комментируя подписание заявления, высказал мнение, что это будет способствовать тому, что соответствующие организации будут "еще сильнее". "Я надеюсь, что эта совместная борьба наполнит правильным украинским содержанием Украинское государство", - сказал он.

Напомним, на Львовщине 2019-й провозгласили годом лидера ОУН Степана Бандеры.

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Националисты, Объединение, ОУН, Кун, ВО ''Тризуб'.
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