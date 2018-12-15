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Погода в ближайшие дни: мороз, сугробы снега и гололедица на дорогах

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Погода в ближайшие дни: мороз, сугробы снега и гололедица на дорогах
17:10 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В воскресенье, 16 декабря, лишь на западе Украины ожидается снег с дождем, на остальной территории будет солнечно, днем морозы от 1 до 3.

В Украине в воскресенье, 16 декабря, будет облачно с прояснениями. Небольшой снег ожидается лишь в западных областях, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"16 декабря облачно с прояснениями. В западных областях небольшой снег, на юге Одесской области небольшой дождь, на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ветер будет восточный и юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды в Украине 16 декабря:

Ужгород – +2...+4

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -1...-3

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -1...-3

Винница – -1...-3

Одесса – 0...-2

Николаев – 0...-2

Херсон – 0...-2

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – -1...-3

Черкассы – -1...-3

Чернигов – -1...-3

Сумы – -1...-3

Полтава – -1...-3

Днепр – -1...-3

Запорожье – 0...-2

Донецк – -1...-3

Луганск – -1...-3

Харьков – -1...-3

Киев – -3...-5

В понедельник, 17 декабря, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура в западных и южных областях ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза, на Закарпатье и крайнем юге местами 1-3° тепла; на остальной территории 17 декабря ночью 7-12° мороза, днем 3-8°.

Во вторник, 18 декабря, ночью 11-16°, днем 6-11° мороза. Синоптики прогнозируют в столице облачную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 17 декабря ночью 7-12°, днем 3-8° мороза; 18 декабря ночью 11-16°, днем 6-11 ° мороза.

Напомним, мощные снегопады в Украине наделали немалый вред. Так, по состоянию на утро четверга, 14 декабря, из-за снегопадов и сильного ветра в Украине без электроснабжения оказались 170 населенных пунктов в 6 областях. Ранее, 13 декабря, Киев засыпало снегом и в город запретили въезжать грузовикам. В случае еще большего ухудшения погоды, в столице могут закрыть местные школы и детские сады.

Американские синоптики спрогнозировали, что вторая половина декабря будет малоснежной, но морозной, так что, снега на Новый год не ожидается. Погодная ситуация на дорогах страны будет сложной, не исключены гололедицы и налипание мокрого снега

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