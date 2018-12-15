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Новоизбранный глава поместной церкви призвал верующих Украины к объединению

Новоизбранный глава поместной церкви призвал верующих Украины к объединению
18:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Предстоятель поместной православной церкви в Украине заявил, что двери новой церкви открыты для всех.

Избранный предстоятель Поместной автокефальной православной церкви в Украине, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) призвал всех присоединяться к новосозданной церкви.

"Я хотел призвать всех наших собратьев, архиереев, всех верующих в новосозданную Единую украинскую православную церковь. Двери нашей церкви открыты для всех. Мы призываем к объединению, мы призываем всех быть в этой признанной Единой поместной православной церкви", - сказал он после избрания на объединительном соборе, обращаясь к собравшимся на Софийской площади в Киеве гражданам.

Как сообщалось, 15 декабря на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу единой поместной украинской православной церкви. 

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Киев, УПЦ, Объединительный Собор, Автокефалия, Епифаний.
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