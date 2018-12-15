День святого Николая 2018: традиции и приметы праздника

Новости Украины: 19 декабря в Украине отметят День святого Николая.

День святого Николая празднуется каждый год 19 декабря. Именно с него и начинается вереница новогодних праздников. Чтобы утром под подушкой найти заветный сладкий подарок, нужно было целый год хорошо себя вести. Но будем откровенны: подарки, когда наступает День святого Николая, получают и послушные и даже вредные детки. Ведь это один из самых любимых семейных праздников. Поэтому мы решили рассказать о его традициях и истории.

История и традиции праздника

У праздника святого Николая есть свои традиции, обычаи и даже своя легенда, согласно которой, святой Николай помог бедному отцу выдать свою дочь замуж. Ведь раньше девушка без приданого не считалась завидной невестой. Поэтому ночью святой Николай подкинул через окно в ее комнату кусок золота, чем соединил сердца возлюбленных.

Кроме того, начали также говорить, что святой Николай приносил в дома обездоленных теплые вещи, игрушки и еду. Причем делал он это всегда под покровом ночи, чтобы его никто не узнал.

Кроме того, он оказывал покровительство похищенным и погубленным детям. Приятная традиция дарить детям подарки сохранилась и в наши дни. Согласно обычаям, послушные дети находят под подушкой сладости, а вредные – уголек.

Существует также давнее поверье, что в День святого Николая нельзя ничего делать для себя, а только для нуждающихся. Считается, что ели в этот день не позаботиться о бедных или сиротах, то семь лет будешь терпеть убытки.

Кроме того, что нужно делать хорошие поступки и помогать нуждающимся, важно также позаботиться про сладкие подарки детям. По традиции в Украине детишкам сладости кладут под подушку, а в Европе – в носки, которые развешивают у камина.

К празднику также принято готовить медовые коржики и пряники "Миколайчики", которые раздают только детям.

Приметы на День святого Николая

- Ко Дню Святого Николая обязательно следовало раздать все долги.

- В праздник Святого Николая Чудотворца обязательно надо было со всеми помириться.

- Снег укрыл землю до праздничного дня, жди морозную зиму.

- Холодный День Святого Николая предвещал холодную зиму, а теплый праздничный денек - солнечную и теплую зимнюю погоду.

- Добрая примета, если с утра пораньше хозяин дома успеет обойти все свое хозяйство и покормить домашних животных.

- Европейцы загадывают в этот день заветное и доброе желание, и Николай обязательно его исполняет. Верьте, и желание претворится в жизнь!

- Чем больше добрых дел вы сделаете в День Святого Николая, тем больше здоровья вам будет подарено Чудотворцем Молитва в День Святого Николая.

День святого Николая: что нельзя делать

День Николая 2018 припадает на Рождественский пост. В этот день можно есть рыбу, но нельзя – мясо, яйца и другие продукты животного происхождения. По вторникам, согласно календарю питания Рождественского поста, разрешается горячая пища, приготовленная на растительном масле. Смело включайте в рацион каши и вегетарианские супы.

Многие задаются вопросом, можно ли шить в День Святого Николая? Православная церковь в этот праздник не говорит о каких-либо ограничениях на выполнение домашних работ. Но по народным обычаям, в этот день непринято шить, стирать и заниматься ремонтом.

Также в день святого Николая нельзя давать взаймы: заемщик вместе с деньгами может вынести из дома удачу и везение, верили наши предки. И даже наоборот – принято раздавать долги. День святого Николая считался последним днем в году, когда необходимо было вернуть все долги. Считалось, что если этого не сделать, то в грядущем году семья будет бедствовать.

День Николая Чудотворца: что нужно делать

В этот день непременно стоит сходить в церковь и помолиться. День Николая Чудотворца лучше всего начать с утренней службы.

Следуя примеру святого Николая, в этот день нужно помогать близким, раздавать милостыню, но делать это скромно, не кичась своей благотворительностью.

Первым обойти свой двор должен хозяин дома – если он этого не сделает, то в грядущем году жди беды, говорили наши предки. Поэтому на Николая мужчины старались встать пораньше и обойти весь двор.

Также в этот день принято было мириться, при этом приговаривали: "На Никольщину зови друга, зови и ворога, оба будут друзья".

Ну и, конечно, как мы уже упоминали, на Николая принято дарить детям подарки. Чаще всего дарят сладости: шоколад, конфеты, пряники. Их нужно положить ночью, чтобы утром человек проснулся и нашел под подушкой подарочек от Николая.

День Николая в старину всегда отмечали весело: устраивали гулянья, накрывали пышный стол, приглашали гостей. Это веселый праздник, поэтому 19 декабря нужно проводить в радости и веселье.