Новости Украины: В воскресенье митрополит Епифаний проведет первую литургию.

В воскресенье в 10:00 новоизбранный предстоятель поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний проведет первую литургию в Михайловском Златоверхом соборе.

Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) в Facebook.

"16 декабря в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоится первая Литургия Предстоятеля единой поместной автокефальной Православной Церкви Украины Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины", - отметил он.

Вместе с тем, в воскресенье в 16:00 состоится пресс-конференция президента Петра Порошенко, сообщает в субботу пресс-служба президента.

Как сообщалось, в субботу объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.