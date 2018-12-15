МВД: Грубых нарушений во время Объединительного собора не было

Новости Украины: МВД не зафиксировало грубых нарушений во время Объединительного Собора.

Грубых нарушений общественного порядка во время Объединительного Собора, проходившего на территории Национального заповедника "София Киевская", не зафиксировано, правоохранители обеспечили публичную безопасность.

Об этом 15 декабря сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует департамент коммуникации МВД.

"Все подразделения, задействованные для обеспечения общественной безопасности во время Объединительного Собора, отработали в соответствии с поставленными задачами. Грубых нарушений публичной безопасности и провокаций не допущено", - отметил Яровой.

Как сообщалось, в соборе Святой Софии в Киеве состоялся Объединительный собор поместной Украинской православной церкви. На нем духовенство избрало главу автокефальной православной церкви в Украине, который получит Томос, им стал митрополит Епифаний.