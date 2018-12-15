Скачать
Суббота, 15.12.2018
Митрополит Епифаний проведет первую литургию в воскресенье
Митрополит Епифаний проведет первую литургию в воскресенье
Вселенский патриарх благословил Епифания
Вселенский патриарх благословил Епифания
Далакян защитил титул чемпиона мира, досрочно остановив Леброна
Далакян защитил титул чемпиона мира, досрочно остановив Леброна
Скандальная ''Мисс Украина 2018'' выходит замуж
Скандальная ''Мисс Украина 2018'' выходит замуж

МВД: Грубых нарушений во время Объединительного собора не было

МВД: Грубых нарушений во время Объединительного собора не было
21:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: МВД не зафиксировало грубых нарушений во время Объединительного Собора.

Грубых нарушений общественного порядка во время Объединительного Собора, проходившего на территории Национального заповедника "София Киевская", не зафиксировано, правоохранители обеспечили публичную безопасность.

Об этом 15 декабря сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует департамент коммуникации МВД.

"Все подразделения, задействованные для обеспечения общественной безопасности во время Объединительного Собора, отработали в соответствии с поставленными задачами. Грубых нарушений публичной безопасности и провокаций не допущено", - отметил Яровой.

Как сообщалось, в соборе Святой Софии в Киеве состоялся Объединительный собор поместной Украинской православной церкви. На нем духовенство избрало главу автокефальной православной церкви в Украине, который получит Томос, им стал митрополит Епифаний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, МВД, Сергей Яровой, Объединительный Собор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс
02 Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
03 День святого Николая 2018: традиции и приметы праздника
04 Забавные ситуации покупки обуви, которые не оправдали наших ожиданий
05 Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в ближайшие дни: мороз, сугробы снега и гололедица на дорогах
Погода в ближайшие дни: свежий прогноз
Министр внутренних дел США освобожден от должности
Министр внутренних дел США освобожден от должности
Новоизбранный глава поместной церкви призвал верующих Украины к объединению
Глава поместной церкви обратился к верующим
Королевская семья Норвегии показала новые снимки для рождественских открыток
Королевская семья Норвегии показала новые снимки для рождественских открыток
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь