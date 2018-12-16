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Украина положила конец влиянию церкви РФ, которое длилось более чем 330 лет

Украина положила конец влиянию церкви РФ, которое длилось более чем 330 лет
09:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Издание Financial Times заявило, что избрание предстоятелем поместной церкви митрополита Епифания положило конец духовному господству Москвы в Украине.

Проведения Объединительного собора по созданию поместной православной церкви и избрания ее предстоятелем митрополита Епифания окончательно положило конец духовному господству Москвы в Украине, продолжавшемуся более трех столетий. Так характеризует в субботу события в Украине американское влиятельное издание Financial Times.

"Украинские христианские православные лидеры избрали 39-летнего епископа из Одесской области главой новой церкви, которая будет независимой от русского патриархата, разорвав еще одну связь страны с Москвой", - пишет газета.

Отмечается, что создание Единой Поместной церкви в Украине было осуждено Кремлем, поскольку положило конец "332-летней юрисдикции патриархата Москвы в Украине". Кроме того, издание обращает внимание, что российская православная церковь отреагировала на потерю контроля над Киевом разрывом связей с глобальным православием, что вызвало наибольший христианский раскол тысячелетия.

При этом FT приводит информацию источника, знакомого с процессом избрания митрополита Епифания предстоятелем поместной Православной церкви Украины. Так, по его словам, "выбор молодого религиозного лидера имеет решающее значение для развития Церкви и национального единства в то время, как Украина переходит в пятый год необъявленной войны с Россией".

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Издание обращает внимание и на то, что обучение Епифания в Афинах и свободное владение им греческим языком поможет сблизиться с руководством всемирного православия.

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Все по теме:

Украина, Москва, Конец, Financial Times, Объединительный Собор, Митрополит Епифаний, Предстоятель поместной церкви, Духовное господство.
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