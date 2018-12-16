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Умер скандальный экс-ректор Налоговой академии, фигурант коррупционного дела

Умер скандальный экс-ректор Налоговой академии, фигурант коррупционного дела
15:16 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Экс-ректор Налоговой академии Петр Мельник, которого в 2013 году, задержали во время получения взятки на сумму 177 тысяч гривен, скончался в Киеве на 62-м году.

Бывший ректор Налоговой академии и экс-депутат Верховной Рады Петр Мельник сегодня, 16 декабря, скончался в киевской больнице "Феофания" в возрасте 61-ого года. Адвокат усопшего Игорь Черезов на своей странице в Facebook сообщил, что у Мельника отказало сердце. В то же время, по информации издания "Украина молодая" со ссылкой на родственников умершего указано, что экс-депутат умер от двусторонней пневмонии.

Напомним, в 2013 году бывшего ректора Налоговой академии задержали при получении от двух граждан взяток за поступление их родственников в Национальный университет Государственной налоговой службы.

Данное дело открыто по факту получения этими лицами по предварительному сговору от студентов вуза за содействие в зачислении на пятый курс университета бюджетной формы обучения неправомерной выгоды в общей сумме 177 тыс. грн путем перечисления денежных средств этими лицами и их родственниками в разных суммах на предоставляемые им банковские счета предприятия, учредителями которого были родственники руководителя университета. В августе того же года Мельник сбежал из-под домашнего ареста и вернулся в Украину уже в апреле 2014 года.

24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование в уголовном производстве по фактам получения Мельником взяток и направило обвинительный акт в Ирпенский городской суд Киевской области. 8 июля 2014 года Ирпенский городской суд вынес оправдательный приговор Мельнику.

В последствии, генеральная прокуратура Украины обжаловала этот приговор. В начале ноября Апелляционный суд Киевской области отменил решение суда, которым был оправдан Мельник. Дело было направлено на новое судебное рассмотрение. 25 ноября 2015 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Мельника. Однако в декабре прошлого года уже Бородянский районный суд Киевской области оправдал Мельника

Кроме того, суд оставил без рассмотрения гражданский иск Университета государственной фискальной службы Украины к П.Мельнику о возмещении имущественного ущерба в размере 33 млн 444 тыс. 368 грн. Также суд снял арест, наложенный в 2015 году Шевченковским районным судом г.Киева, с принадлежащей П.Мельнику доли в уставном фонде ООО "Научно-образовательный центр "Солнечная горница" имени В.В.Щербинского. В ГПУ заявили, что будут обжаловать и это решение.

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Сердце, Суд, Взятка, Причина, Петр Мельник, Альманах 2018, Умер экс-ректор Налоговой академии, Умер экс-депутат Украины, Двусторонняя пневмония.
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