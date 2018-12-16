День Святого Николая 2018: самые известные легенды о Святом Чудотворце

Новости Украины: Святой Николай прославился не только своими тайными дарами, но и чудесами, который творил и при жизни и после смерти.

Он действительно жил в этом мире и странствовал по всей Европе, его фигура обросла и легендами, которые теперь нельзя подтвердить или опровергнуть. В Украине, в свою очередь, особенно много легенд о святом. Предлагаем вам ознакомится с наиболее известными из них.

Николай и три мешочка золота

И вот как-то раз, желая помочь бедной семье, в которой были три дочери, и отец которых из-за бедности решил продать их для блуда, Святой Николай подбросил им под Рождество три мешочка с золотыми монетами.

(Так продолжалось до тех пор, пока те не накопили достаточное приданное для того, чтобы выйти замуж.) Но как-то раз однажды все окна в доме не оказались запертыми. Тогда Святой Николай подкинул мешочки с золотом в трубу.

Другая легенда гласит, что золотые монетки подкинутые им в трубу попали в висящие у печки сохнущие носки. Поэтому теперь католики подкладывают подарки в носки, которые вешают у камина.

Николай - покровитель моряков и крестьян

Святого Николая считали своим заступником моряки и рыбаки. В описании его жизни не раз упоминаются истории о том, как он смог успокоить разбушевавшееся море и помочь вернутся морякам домой. Именно поэтому голландцы посвятили ему свою столицу - Амстердам

Николай - защитник всех зверей

Животных Святой тоже очень любит, поэтому издавна считают Николая Чудотворца покровителем скота и полей. Очень часто в старые времена люди верили, что в ночь на 19 декабря Святой Николай идет по полям, а за ним ангелы летят, о освящают землю на хороший урожай.

Однажды, с далекого пути ехал крестьянин к себе домой. Дорога была дальняя, и не успел тот дотемна до дома своего добраться, вот и пришлось ему в лесу остановиться ночевать. Делать было нечего, распряг волов, наложил им сена, а сам сел у костра. Вдруг видит, собралось на холме зверей видимо не видимо. Испугался мужичок, глядит там и волки, и лисы, и медведи, а те сидят все вместе и не шевелятся. Как страх поутих, решил посмотреть он что там и к чему. Когда подошел поближе видит – сидят звери все в кругу, а по центру сам Николай Чудотворец сказки им рассказывает да указания раздает. Вот сколько помощников то у Святого Николая.

Николай и его маленький друг

Мало кто замечал, но очень часто на картинках Святого Николая изображают не самого, а с четвероногим другом - осликом. Этот ослик не простой, у него серебристо-серая шерсть, но все же земной породы. Он всегда сопровождает Николая Чудотворца и помогает ему разносить подарки детям. Поговаривают, что этот ослик пра-пра-правнук того самого знаменитого осла, что ввез в Иерусалим самого важного гостя 2 тыс. лет назад - Иисуса Христа.

Николай и его волшебная книга

Говорят, дома у Святого Николая есть волшебная книга. В этой книге все записано и про всех. Там есть все хорошие и плохие дела, которые за год сделал человек. Поэтому и говорят, что если ты себя в этом году плохо вел, то подарка от великого волшебника тебе не видать. Но Святой Николай добрый волшебник и готов простить все плохие поступки, стоит только искренне попросить прощения у всех кого обидел и у самого Святого. Если чувство вины будет искренним, тогда можешь просить у Чудотворца чего угодно - он все исполнит. Главное не быть жадным и не просить слишком много, иначе накажет тебя Святой Николай в следующем году.