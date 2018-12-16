СБУ проверяет госслужащих, которые имеют родственников в Крыму

Новости Украины: Петр Порошенко обратился к председателю СБУ для того, чтобы украинская контрразведка провела проверки в аннексированном Крыму.

Президент Петр Порошенко поручил Службе безопасности провести проверку государственных служащих, которые имеют родственников в анексованом в настоящее время Россией Крыма. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"По Семочко (Сергею Семочко, первом заместителе председателя Службы внешней разведки — ред.) и не только по Семочке. У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе и в правоохранительных органах, имеющих родственников в Крыму. Я обратился к председателю СБУ Василия Сергеевича Грицака для того, чтобы украинская контрразведка сделала проверку этих сведений государственных служащих, поставив приоритет в правоохранительных и следственных органах", — отметил Президент.

Порошенко также подчеркнул: как только проверка будет завершена и будут основания для привлечения к ответственности или увольнения, за ним "не заржавеет".

Как сообщалось, 11 декабря стало известно, что Департамент контрразведки Службы безопасности Украины подтвердил, что гражданская жена и дочь первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочки имеют гражданство Российской Федерации.

Ранее НАБУ открыло уголовное производство в отношении бывшего первого заместителя председателя Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко ч.3 ст. 368-2 УК.

1 октября в программе журналистских расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" были обнародованы данные, что Семочко имеет дорогую недвижимость, а его родственники — российское гражданство.

Часть 3 ст. 368-2 УК предусматривает ответственность за получение должностным лицом неправомерной выгоды в значительном размере или передача им такой выгоды близким родственникам при отсутствии признаков взяточничества.