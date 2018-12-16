Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
Президент: Пока &quot;не готов&quot; подтвердить намерение баллотироваться на второй президентский срок
Президент: Пока "не готов" подтвердить намерение баллотироваться на второй президентский срок
Порошенко рассказал, почему Путин избегает разговора
Порошенко рассказал, почему Путин избегает разговора
Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед и возглавил чемпионат Англии
Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед и возглавил чемпионат Англии
На Fashion Awards 2018 звездам запретили приближаться к Меган Маркл
На Fashion Awards 2018 звездам запретили приближаться к Меган Маркл

СБУ проверяет госслужащих, которые имеют родственников в Крыму

СБУ проверяет госслужащих, которые имеют родственников в Крыму
18:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко обратился к председателю СБУ для того, чтобы украинская контрразведка провела проверки в аннексированном Крыму.

Президент Петр Порошенко поручил Службе безопасности провести проверку государственных служащих, которые имеют родственников в анексованом в настоящее время Россией Крыма. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"По Семочко (Сергею Семочко, первом заместителе председателя Службы внешней разведки — ред.) и не только по Семочке. У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе и в правоохранительных органах, имеющих родственников в Крыму. Я обратился к председателю СБУ Василия Сергеевича Грицака для того, чтобы украинская контрразведка сделала проверку этих сведений государственных служащих, поставив приоритет в правоохранительных и следственных органах", — отметил Президент.

Порошенко также подчеркнул: как только проверка будет завершена и будут основания для привлечения к ответственности или увольнения, за ним "не заржавеет".

Как сообщалось, 11 декабря стало известно, что Департамент контрразведки Службы безопасности Украины подтвердил, что гражданская жена и дочь первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочки имеют гражданство Российской Федерации.

СБУ рассказала о провокациях накануне Объединительного собора

Ранее НАБУ открыло уголовное производство в отношении бывшего первого заместителя председателя Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко ч.3 ст. 368-2 УК.

1 октября в программе журналистских расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" были обнародованы данные, что Семочко имеет дорогую недвижимость, а его родственники — российское гражданство.

Часть 3 ст. 368-2 УК предусматривает ответственность за получение должностным лицом неправомерной выгоды в значительном размере или передача им такой выгоды близким родственникам при отсутствии признаков взяточничества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Крым, РФ, Петр Порошенко, Президент Украины, Аннексированный Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: традиции и приметы праздника
02 В Пенсионном фонде сообщили, сколько на работающих приходится пенсионеров
03 В Кабмине сообщили, как украинцы смогут использовать сэкономленную субсидию
04 Далакян - Леброн. Видео боя
05 Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украину идет похолодание: синоптики рассказали о погоде 17 декабря
В Украине усилятся морозы
Штаб ООС: С начала суток на Донбассе в рядах ВСУ потерь нет
Штаб ООС: С начала суток на Донбассе в рядах ВСУ потерь нет
Стали известны детали Объединительного собора
Стали известны детали Объединительного собора
Ученые выяснили, как кольца на пальцах влияют на здоровье
Ученые выяснили, как кольца на пальцах влияют на здоровье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь