СБУ рассказала о провокациях накануне Объединительного собора

Новости Украины: СБУ задокументировала намерения организовать провокации накануне и во время проведения Объединительного церковного собора.

В Службе безопасности Украины заявляют о подготовке пророссийскими силами провокаций накануне и во время проведения объединительного церковного собора в Киеве.

"СБУ задокументировали намерения организовать в Киеве и других регионах провокации накануне проведения объединительного церковного собора", - сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге в Киеве в четверг.

В частности, планировалась организация 13-14 декабря в Киево-Печерской Лавре акций против получения украинской церковью Томоса об автокефалии.

По словам замглавы СБУ, согласно российским инструкциям было предложено провести на территории Киево-Печерской лавры в Киеве акций протеста против получения Украиной Томоса и создания единой поместной православной церкви.

"Настоятель лавры митрополит Павел должен был координировать действия протестующих", - сказал В.Кононенко.

Он рассказал, что в ноябре на киевлянина, который неоднократно участвовал в акциях разных политических структур, вышло лицо по имени Юрий, который представился активистом так называемого "Антимайдана", который скрывается в Москве. Юрий предложил киевлянину проведения в Украине акций протеста против получения Томоса, в частности на территории Киево-Печерской Лавры.

По словам замглавы СБУ, на встрече в Москве Юрий выдал киевлянину 5 тыс. долл. наличными и дал инструкции по приобретению нового телефона и карточки для организации защищенного канала связи. Однако по возвращению в Украину житель Киева обратился в СБУ.

"К этому его побудили завышена стоимость заказа и личность заказчика, который учитывая поведение, применение конспирации и неограниченность в финансах был больше похож на кадрового сотрудника российских спецслужб, чем на бывшего участника "Антимайдана", который скрывается в РФ", - сказал В.Кононенко.

Далее операция проходила контролем СБУ.

"Главная версия, которую мы рассматриваем на сегодня – это совершение преступления по отношению к лицам, которых планировалось привлечь к этим акциям, а именно совершение резонансных противоправных действий, связанных с гибелью и ранениями простых граждан, дополнительно привлеченными к этому лицами. Это должно было стать подтверждением предыдущих "страшилок" о преследовании верующих УПЦ радикалами и захватов святынь, а с другой стороны – могло поставить под угрозу проведение объединительного собора", - пояснил замглавы СБУ.

По словам В.Кононенко, задержанных нет, потому что преступление было предупреждено.

Отвечая на вопрос о том, есть ли основания для задержания митрополита Павла, В.Кононенко сказал: " Нет, если будут, он будет задержан, пока их (оснований – ред.) нет".

"Для подозрения этого ещё мало, но работа в этом плане проводится, митрополит Павел обязательно будет допрошен в рамках этого уголовного производства", - подчеркнул он.

В.Кононенко отметил, что СБУ обнародует лишь незначительную часть данных, которые не повредят следствию, предупреждению и разоблачению преступлений, связанных с дестабилизацией ситуации в Украине накануне получения автокефалии.

По его словам, деньги, переданные на организацию массовой акции для будущего преступления, привлечены к материалам открытого по данному факту уголовного производства

"От имени коллегии Службы безопасности Украины, главы СБУ Василия Сергеевича Грицака призываю верующих всех конфессий не поддаваться на провокации и не становиться "пушечным мясом" в деле удовлетворения имперских амбиций", - сказал В.Кононенко.

Как сообщалось, томос на создание поместной церкви будет получен после избрания предстоятеля патриархата на Объединительном соборе, запланированном на 15 декабря.

Глава Русской православной церкви Кирилл, недовольный потерей своего влияния в Украине, заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, "впал в раскол".

В свою очередь Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.