Митрополит Галльский Эммануил: Украинская церковь не будет меньшей среди других

Новости Украины: Вселенский патриархат отметил, что в Украине будет просто автокефальная церковь, которая возникла не в результате шантажа, а по физиологии.

Представитель Вселенского патриарха Варфоломея, митрополит Галльский Эммануил во время выступления на Объединительном соборе заявил, что украинская церковь не будет меньшей из местных церквей, и все разговоры об этом - неправда.

"Автокефалию почему-то рассматривают как вопрос непослушания, но мы делаем это тактично и упорядочено. Мы соблюдаем наши догматы и доктрины нашей веры, каноны, законы церкви. Снова и снова вы (Украина - ред.) обращались к Вселенскому престолу, чтобы решить ваши церковные вопросы, которые уже перезрели. И теперь единственный орган, престол, который имеет полномочия признать вашу церковь, мы берем эти полномочия из Константинополя; делаем это, чтобы вы имели повод для самоуважения, чтобы вы имели самоуважение от Высшего, Святейшего Вселенского престола ", - сказал Эммануил.

Он заявил, что "Варфоломей - патриарх всех христиан, Вселенский патриарх, который дает статус местной церкви, автокефалии с любовью - дает вам желанное административное право независимости. Таким образом, вы не будете меньше из местных церквей. И кто так скажет - тот исказит правду, истину. Вы - просто автокефальная церковь, которая возникла не в результате шантажа, а по физиологии, поэтому вы щедро будете вознаграждены Божьей милостью ".

Также митрополит добавил: "Получение Томоса из рук Вселенского патриарха Варфоломея украинской церковью - это свет от света, это крещение, праздник на небе и на земле от Матери (Церкви - ред.) - дочери".