Депутат от "Самопомочи" попала в ДТП в Киеве

Новости Украины: Народный депутат от объединения "Самопомич" Ирина Сысоенко сообщила, что в воскресенье, 16 декабря, попала в ДТП, когда возвращалась в Киев.

Народный депутат Украины от объединения "Самопомич", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко на своей странице в Facebook сообщила, что вечером 16 декабря попала в ДТП.

Нардеп поделилась, что авария произошла, когда она с сыном возвращалась в Киев, в ее автомобиль въехало другое авто, за рулем которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Сысоенко также рассказала, что возвращалась в столицу после похорон бабушки. Во время ДТП сработали подушки безопасности, благодаря чему нардеп не получила серьезных травм, но степень телесных повреждений определят позже. Водитель автомобиля, который въехал в ее автомобиль, был настолько пьян, что не мог говорить.

Как сообщалось ранее, 9 ноября на Окружной дороге в Киеве автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился нородний депутат Украины Сергей Лещенко, столкнулся с грузовиком. По словам нардепа, он двигался со стороны жилого массива Оболонь в направлении Пущи-Водицы. Он остановился на обочине трассы в разрешенном месте, когда в его автомобиль врезался грузовик. В ДТП пострадала помощница нардепа, ее отвезли в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга. Водитель грузовика, который въехал в автомобиль не пострадал.