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УПЦ КП и УАПЦ прекратили свою деятельность перед Объединительным собором

УПЦ КП и УАПЦ прекратили свою деятельность перед Объединительным собором
17:32 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Советник президента Украины Ростислав Павленко сообщил, сто УПЦ Киевского патриархата и УАП перед Объединительным собором приняли решение о самороспуске.

Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь приняли решение о самороспуске перед Объединительным собором украинских православных церквей. Об этом сообщил директор Института стратегических исследований, советник президента Украины, участвовавший в подготовке к проведению Объединительного собора, Ростислав Павленко.

Отвечая на вопрос о судьбе УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ как отдельных структур, он отметил, что эти церкви "перед Собором приняли решение о самороспуске".

Ранее пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря заявил, что юридически новообразованная на Объединительном соборе Православная церковь Украины является "наследницей и Автокефальной церкви и церкви Киевского патриархата".

В Киевском патриархате отметили, что перед началом Объединительного собора в Трапезном храме Софии Киевской епископат с благословения патриарха Филарета провел голосование о принятии решения о прекращении деятельности УПЦ Киевского патриархата.

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Отмечается, что такое же голосование и подписание документа о прекращении деятельности Украинской автокефальной православной церкви провели архиереи этой церкви.

"Следует отметить, что прекращение деятельности УПЦ КП и УАПЦ было необходимо для начала проведения Объединительного собора украинских православных церквей", - отмечают в Киевском патриархате.

Как сообщалось, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит Томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея. Глава новой Украинской церкви получит Томос 6 января.

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Самороспуск, УПЦ КП, УАПЦ, Объединительный Собор, Создание УПЦ.
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